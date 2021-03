Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Le candidat Denis Sassou N'Guesso remis à Dieu

Cette déclaration était faite par Antoine Lassy, pasteur supérieur de l'église Christianisme prophétique en Afrique (CPA) à l'occasion de l'ouverture officielle de la campagne présidentielle de Denis Sasou N'Guesso dans le district de Loango au Kouilou.

S'exprimant pour la circonstance, le pasteur Antoine Lassy a rappelé que toute autorité vient de Dieu. N'est pas président qui le veut ; rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu, car ce qui est lié aux cieux est également lié sur la terre.

Monsieur le candidat, poursuit l'orateur, la paix est votre cheval de bataille et le vivre-ensemble est votre crédo, bien avant l'année 1997, vous êtes resté constant avec cette volonté de servir le peuple congolais en donnant le meilleur de vous-même, en donnant ainsi au petit congolais, à la femme congolaise aux serviteurs de Dieu ceux dont on a besoin.

« Vous êtes l'homme qu'il faut pour nous sortir de la mauvaise passe, pour bâtir et développer le Congo, que cela en déplaise à ceux qui refusent de voir la réalité en face et de l'apprécier. Conformément aux Ecritures divines vous avez toujours appris à faire le bien en protégeant l'opprimé, en défendant la veuve, en donnant droit à l'orphelin, à la personne vivant avec handicap, montrant ainsi la preuve que vous êtes le père de la nation, le garant de toute la République, de l'unité sociale, le défenseur de la justice. C'est pourquoi par ma voix et par celles de tous les fidèles de l'église lassiste et de tous les enfants de Dieu habitant le département du Kouilou en particulier et le Congo en général, nous vous disons : soyez serein. Votre éclatante victoire à cette élection présidentielle est annoncée, celle-ci sera sans bavure comme cela est dit en psaumes 81verset 4. Les trompettes de la victoire se feront entendre au soir du 21 mars 2021, ainsi soit-il. Que Dieu le Tout-Puissant, l'inoxydable, arrose votre vie de toutes les bénédictions prévues pour vous. Amen ! », a-t-il déclaré.

Pour sa part, défendant son bilan, Denis Sassou N'Guesso a signifié que certains projets inscrits dans son précédent mandat n'ont pas pu voir le jour à travers tout le pays en général et particulièrement au Kouilou à cause de la double crise économique et sanitaire.

Malgré cette crise, a dit Denis Sassou N'Guesso, certains projets ont commencé à être exécutés au Kouilou, comme la construction en cours de l'hôpital général du Kouilou, de l'université catholique et autres. Je m'engage afin de poursuivre la construction de cette université, de l'hôpital général du Kouilou avec des normes modernes comme celui du quartier Patra à Pointe-Noire. La poursuite aussi des travaux de la zone économique spéciale Pointe-Noire/Kouilou.

« J'avais pris l'engagement en vue de la construction lors du prochain mandat d'une autre université interdépartementale dédiée à la formation qualifiante des jeunes à travers différents métiers. Au cours du prochain mandat, nous allons poursuivre avec l'électrification rurale de l'ensemble de tout ce département, avec les travaux de construction de la boucle du Kouilou et le lancement des travaux de construction du barrage Sounda. Le développement des activités du tourisme de la pêche et celui de l'agriculture seront au centre lors du prochain quinquennat » a-t-il déclaré.