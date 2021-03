Congo-Kinshasa: Pindu Patrick - Un candidat idéal pour le ministère en charge des personnes vivant avec handicap

Le Gouvernement Sama Lukonde sera dénommé "Warrior". Parce que seuls les guerriers d'élite seront retenus pour monter au front afin de propulser le développement de la République démocratique du Congo. Des ministres spécialisés dans le combat pour un avenir glorieux des congolaises et congolais.

C'est dire que l'actuel Premier ministre a été très clair, en disant qu'il faudrait tenir compte de la moralité, d'intégrité, de compétence, d'expérience, mais aussi avoir un casier judiciaire vierge pour espérer une place dans son embarcation. Au cours d'un sondage dans les milieux des personnes vivant avec handicap, seul le nom de Me Pindu-di-Lusanga Patrick circule. Celui-ci, selon ses pairs et tant d'autres Observateurs précautionneux, a été toujours au front pour l'intérêt de cette communauté souvent marginalisée.

Avocat près la Cour d'appel de Bandundu, actuellement près la Cour d'Appel du Kwilu, Me Pindu Patrick n'a jamais cessé de militer pour le respect et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap dans les coins et recoins de la RDC. Dans sa lutte incontestable à travers la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo (FENAPHACO), Pindu Patrick a été dans beaucoup de forums tant régionaux qu'internationaux pour porter la voix de ses pairs. C'est ce qui l'amène à assumer le poste de Directeur Exécutif du Forum des Défenseurs et des Organisations des Personnes Handicapées en Afrique Centrale et dans les pays du Grands Lacs (FOPHAC). Pour ne citer que ça.

Dans sa lutte légendaire, Me Pindu Patrick sensibilise toujours les PVH qu'elles sont "sujets des droits et non sujets de charité". Plus loin, il rappelle toujours les autorités compétentes que "tout ce qui se fait sans Nous est contre Nous". C'est dire qu'il prêche toujours l'inclusion tant vantée par le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans la politique de ne laisser personne de côté.

Avec ses maigres moyens, en collaboration avec certains partenaires occasionnels, Me Pindu Patrick ne s'est jamais fatigué de vulgariser, dans presque toutes les provinces de la RDC et certains pays Africains, tous les instruments juridiques nationaux et internationaux qui promeuvent et protègent les droits des personnes vivant avec handicap.

Voilà pourquoi, en termes de reconnaissance par rapport à sa lutte indéfectible, ses pairs et Observateurs avérés ont jeté leur dévolu sur cet homme de terrain pour occuper ce ministère visiblement transversal.

Actions indélébiles

Connaissant parfaitement bien les préoccupations des personnes vivant avec handicap, Me Pindu sollicite toujours des politiques spécifiques afin de répondre aux besoins de ses pairs. Notamment, la création d'un conseil national des interprètes, l'assistance judiciaire, l'accès aux soins de santé adéquats, l'accès à l'éducation de qualité de toutes les catégories des PVH et leurs accessibilité. La promotion des talents, l'emploi décent et la lutte contre les violences sexuelles dans les milieux des personnes vivant avec handicap sont et restent son cheval de bataille.