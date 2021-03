Congo-Kinshasa: Micro finance - Félix Tshisekedi inaugure une unité de la Mutuelle financière des femmes africaines

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce lundi 8 mars 2021, la première unité de la Mutuelle financière des femmes africaines (Muffa) en RDC.

L'évènement a eu lieu au siège de cette structure situé dans la commune de Barumbu, au croisement des avenues Luambo Makiadi et Funa, non loin du marché Somba Zigida. L'activité est tombée à point nommé puisqu'elle a coïncidé avec la célébration de la journée internationale de la femme. Il s'est agi d'un grand pas vers l'autonomisation de la femme congolaise, ou mieux, de la femme africaine. Cette mutuelle qui regroupe des femmes motivées par le souci de leur prise en charge pour des projets de développement de ses membres ne devrait pas se limiter aux seules affiliées de la Muffa. Elle entend ouvrir son champ d'intervention pour impliquer un éventail un peu plus large de la gent féminine prise dans ses différentes catégories sociales, question d'accroître son autonomisation. Cette cérémonie a connu la participation de la banque Afriland first bank, banque panafricaine à capitaux camerounais qui accompagne la Muffa dans la matérialisation de son projet financier à Kinshasa.

Le parrain international de la microfinance MC2 qui œuvre pour le développement et l'épanouissement des petits entrepreneurs et agriculteurs dans les zones rurales, le Dr Paul Kammogne Fokam du Cameroun, inscrit son concept dans la lutte contre la pauvreté et, surtout, contre la pauvreté de la femme, laquelle fait partie d'un des piliers du programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car, a-t-il dit, « la pauvreté de la femme est plus complexe et plus catastrophique pour le développement humain ». Et d'ajouter : « Nous allons vers la V.P, la Victoire sur la Pauvreté par le modèle MC2 : Moyens et compétences de la communauté ».

Pour sa part, la présidente du conseil d'administration de la Muffa, Belau Espérance, a présenté sa structure comme un défi, ou mieux, un grand défi à relever au regard des attentes qu'elle suscite, d'ores et déjà, dans les esprits.

Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a, par la suite, coupé le ruban symbolique inaugurant les activités de la Muffa devant un parterre d'officiels sur fond d'une liesse populaire.

Rappelons que la Muffa est un établissement de microfinance de première catégorie (qui ne traite qu'avec ses membres), destiné à offrir des services financiers aux femmes à faibles revenus et à celles du secteur informel des zones urbaines et périurbaines.