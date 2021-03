Algérie: Boughazi - Le ministère disposé à trouver des solutions aux problèmes dont souffre l'ANDT

Alger — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi a affirmé lundi "sa pleine" disposition à trouver des solutions "objectives" aux problèmes dont souffre l'Agence nationale de développement du tourisme (ANDT).

Selon un communiqué du ministère, M. Boughazi avait dernièrement dépêché au siège de l'agence l'Inspecteur général (IG) du ministère, Abdelkader Gouti, à l'effet de rencontrer les représentants du syndicat et les gestionnaires de l'ANDT, d'écouter leurs préoccupations et revendications et d'examiner les voies et propositions à même de "trouver des solutions objectives et constructives aux contraintes pesant sur la promotion des missions de cet établissement touristique et de les résoudre progressivement".

Les travailleurs et fonctionnaires de l'ANDT avaient récemment observé une grève pour protester contre toutes les difficultés auxquelles se heurte l'agence.

Selon un communiqué de la section syndicale de l'agence, ces travailleurs revendiquaient "le règlement de salaires, le paiement des arriérés depuis aout dernier et la détermination du sort de l'établissement ainsi que le dégel des processus de la commande publique qui constituait 80% du plan de charges annuel de l'agence".

Leurs revendications portent aussi sur "la mobilisation d'une aide financière pour l'exploitation, et ce en vue de régler sa situation, ainsi que le droit de gestion des espaces et des aires communes se trouvant au sein des zones d'extension touristiques contre des revenus financiers de 30% à travers l'abattement sur les redevances payées par les investisseurs au profit de l'Etat, et ce dans le cadre du droit de concession et du bénéfice de l'aide de l'Etat relative à la pandémie du Coronavirus".

Dans une déclaration à l'APS, l'IG du ministère a affirmé avoir eu des entrevues avec les représentants du syndicat et les responsables de l'agence, durant lesquelles il leur a exprimé "la disposition, la solidarité et le souci du ministre du Tourisme de poursuivre tous les efforts afin de leur permettre de surmonter ces circonstances difficiles que traverse l'agence et de leur trouver des solutions de façon progressive".

Le même responsable a rappelé les efforts du ministre visant à "résoudre les questions concernant son département ministériel, en œuvrant actuellement à l'atténuation des dépenses auxquelles fait face l'ANDT et en prenant attache avec les secteurs concernés à l'effet de trouver des solutions adéquates et objectives, notamment celles relatives à l'endettement et aux contraintes financières".

Lors de ladite rencontre, il a été convenu de "mettre en place un plan d'action afin de relancer l'agence avec de nouvelles perspectives d'avenir", a indiqué l'IG qui souligne l'importance de "sa réhabilitation, sa structuration et son organisation et la promotion de son travail de terrain ainsi que la diversification de son activité en vue d'atteindre le professionnalisme, en sus du renforcement de la compétence dans le but de surmonter la circonstance délicate avec une vision prospective efficace devant contribuer à la réalisation du développement et à la préservation de la pérennité de l'agence".