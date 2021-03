Algérie: 8 mars - Le Président Tebboune honore des femmes algériennes

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a honoré, lundi, des femmes algériennes, dont des moudjahidate, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme.

Parmi les femmes honorées lors de cette cérémonie organisée au siège de la Présidence de la République, figurent également des femmes qui ont laissé leurs empreintes et réussi leurs projets dans le cadre des différents dispositifs d'aide à l'emploi et d'insertion sociale mis en place par l'Etat, ainsi que des femmes qui se sont distinguées dans le domaine de la création et de l'innovation et des sportives ayant excellé dans des compétions internationales.

Pour leur part, les femmes honorées ont exprimé leur joie d'être reçues et honorées par le président de la République et se sont engagées à participer aux efforts de développement du pays et à l'édification de l'Algérie nouvelle à laquelle aspire tout le peuple algérien.