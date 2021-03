Algérie: Les étudiants algériens, un modèle de combat et de lutte révolutionnaire

Oum El Bouaghi — Le mouvement estudiantin algérien représente "un modèle du combat et de lutte révolutionnaire", a affirmé lundi lors d'une rencontre à l'université Larbi Ben M'hidi d'Oum El Bouaghi le membre du secrétariat national du Front Polisario et secrétaire général de l'Union des étudiants sahraouis Moulay Mohamed Ibrahim.

Conduisant une délégation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) dans le cadre d'une tournée à travers les universités algériennes, Moulay Mohamed Ibrahim a affirmé, dans son allocution devant la communauté universitaire, que "le mouvement estudiantin algérien représente un modèle de militantisme et de combat".

Moulay Mohamed Ibrahim a également considéré que la "Révolution algérienne constitue un modèle et une référence de la résistance, du sacrifice, de la loyauté, vu le nombre de ses chouhada et les souffrances endurés face aux intrigues et aux conspirations du colonisateur".

Le membre du secrétariat national du Front Polisario et Secrétaire général de l'Union des étudiants sahraouis a salué, en outre, la position "historique et honorable de l'Algérie au côté des causes justes dans le monde, dont celle de la Palestine et de tous les opprimés qui luttent pour la liberté et l'indépendance".