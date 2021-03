Angola: Le pays défend la participation des femmes aux processus de paix

Luanda — L'Angola a défendu lundi à l'ONU la participation des femmes aux processus de paix, la jugeant vitale dans la recherche de solutions durables aux conflits et en changeant la dynamique autour de la paix et de la sécurité dans le monde.

Cette position a été exprimée par la représentante permanente de l'Angola auprès des Nations Unies (ONU), l'ambassadrice Maria de Jesus Ferreira, lors d'un événement virtuel, organisé à New York, pour célébrer le 8 mars, Journée internationale de la femme.

Selon la diplomate, pour que cette participation ait un impact significatif, il est important de renforcer le rôle des femmes dans la prise de décision, en ce qui concerne la prévention et la résolution des conflits et leur participation aux opérations de paix.

«Un meilleur équilibre entre les sexes et moins de décisions sexistes auraient un impact majeur sur le succès de la consolidation et du maintien de la paix dans le monde», a-t-elle plaidé lors de l'événement sur le thème «Briser les barrières - Les femmes dans le maintien de la paix».

Elle a déclaré que depuis que la Journée internationale de la femme a été officiellement instituée par les Nations Unies en 1975, de nombreuses mesures ont été prises pour reconnaître les droits des femmes, mais il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à l'égalité des sexes.

La décision du Conseil de sécurité des Nations Unies d'adopter la résolution 1325 (2000), la première sur les femmes, la paix et la sécurité, qui encourageait leur participation aux processus de rétablissement de la paix, tels que la prévention et la résolution des conflits et le maintien et la construction de la paix, a été saluée par l'ambassadrice Maria de Jesus.

Elle a également évoqué l'avertissement du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, selon lequel le maintien de la paix est confronté à des défis cruciaux et le succès dépend de la participation de toutes les parties prenantes, dans un engagement collectif renouvelé.

La diplomate a aussi rappelé que, pendant la «longue et dévastatrice guerre civile» en Angola, les femmes avaient joué un rôle indispensable dans le processus de paix à tous les niveaux, que ce soit directement dans l'armée ou dans les communautés, en maintenant le pays uni pendant que les hommes étaient sur le champ de bataille.

La représentante permanente de l'Angola a encore parlé de la mise en œuvre de plans d'action nationaux, qui visent à promouvoir l'égalité des sexes dans toutes les phases du processus de maintien de la paix et de promotion de la sécurité, à commencer par les Forces armées, la Police nationale et tous les secteurs connexes.

L'Angola a adhéré aux principaux instruments de protection des droits de l'homme et de développement des femmes et des filles, tels que la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et la Déclaration et le Programme d'action de Beijing, adopté en interne pour une application nationale », a-t-elle souligné.

Elle a également mentionné l'alignement des questions nationales d'égalité des sexes sur les mesures et les objectifs du Programme 2030, sur les objectifs de développement durable, l'Agenda 2063 de l'Union africaine et d'autres instruments et conventions internationaux sur l'égalité des sexes.

