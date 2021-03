Gabon: Journée de la femme - PACJA contre les injustices climatiques pour un développement durable

Les femme de la plateforme - Gabon de l' Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique (PACJA - Gabon) ne sont pas restées en marge de la Journée internationale de la femme célébrée tous les 8 mars de chaque année. Il était question pour elles, de se focaliser sur la lutte contre les injustices climatiques pour un développement durable et égalitaire.

Le 08 Mars n'est pas passé sous silence au Gabon, précisément à Libreville sa capitale. Les femmes de la plate-forme PACJA ont tenu à imprimer leur marque déposée contre les injustices climatiques pour un développement durable et égalitaire. Ces femmes de l' Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique (PACJA - Gabon) se sont offert des atelier de formation sur les questions climatiques.

Aussi, faut-il souligner que la plate-forme PACJA GABON et le Roscevac Officiel ont organisé un atelier de formation et de renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles sur l'influence des politiques climatiques pour engagement plus accru dans la mis en oeuvre de la CND en contexte de Covid-19. " Il était plus que nécessaire de se faire former sur les questions des changements climatiques. Il faut que nous nous battons pour la préservation de l'environnement. Après cette formation, nous nous ferons des ambassadeurs auprès des populations pour leur expliquer les raisons de notre combat pour la justice climatique" dit gentiment une des participantes à l'atelier.

C'est un pari gagné, chaque jour un peu plus, se réjouit le Coordonateur national de l' Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique (PACJA - Gabon)Fabrice Augan Ntchango. Il a d'ailleurs saluer le dynamisme des femmes de sa plate forme. "Elles sont dynamiques et se battent pour les causes justes et nobles. Les questions liées au climat sont notre bien commun. Nous nous devons de nous battre pour préserver notre environnement pour éviter des changements désastreux de notre système climatique" fait-il savoir.

Sous la conduite du Coordonnateur national du PACJA GABON, Fabrice Augan Ntchango, assisté de la coordinatrice nationale adjointe en charge des droits des femmes et de la justice climatique, Marie Claire Abogue Ndong, l'atelier a réuni moins de 30 participants dans le stricte respect des mesures barrières anti-covid-19.