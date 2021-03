Madagascar: Crainte d'une nouvelle vague pandémique - Les bureaux administratifs renforcent la prévention

Ces dispositifs de lavage de main vont être renforcés dans les bureaux administratifs.

Depuis la levée de l'urgence sanitaire, il y a plusieurs mois, l'administration a repris son rythme normal avec la pandémie qui guette toujours. Pourtant, ces dernières semaines, la progression des statistiques de contaminations de la Covid-19 devient inquiétante dans la ville et au niveau national. Les départements ministériels décident alors de renforcer les mesures sanitaires. Les dispositifs de lavage de main et la distanciation sociale sont de nouveau appliqués avec rigueur au niveau des bureaux administratifs.

Faut-il dire que le respect de ces mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19 a connu un relâchement au niveau des bureaux de l'administration, et du transport public depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les usagers comme les agents sont, en effet, sensibilisés au strict respect de ces mesures afin d'éviter que les contaminations ne progressent davantage. Le port de masque est aussi exigé et les locaux sont régulièrement désinfectés.

Au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, la désinfection sera systématique tous les 15 jours et chaque service est sensibilisé pour faire appliquer et respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. Le bureau du ministère des Affaires Etrangères, quant à lui, sera également désinfecté d'une manière régulière. La nouvelle souche du virus est très redoutée et pourrait provoquer une nouvelle vague de contamination dans le pays. En tout cas, dans les îles sœurs, la propagation du variant sud-africain est préoccupante. La menace est déjà imminente aux frontières et on craint un regain de la pandémie.