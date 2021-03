Ile Maurice: L'AMB a 3 000 t de pommes de terre et 830 t d'oignons en stock

S'il y a une ruée vers les maraîchers et les supermarchés depuis dimanche pour s'approvisionner en pomme de terre et en oignons après l'annonce des nouveaux cas locaux de Covid-19, l'Agricultural Marketing Board (AMB) se veut rassurant.

Son directeur adjoint, Benny Ramchurrun, soutient qu'il y a assez de stock pour les semaines à venir. Il affirme qu'à hier, lundi 8 mars, l'Office des marchés avait 3 000 tonnes (t) de pomme de terre, 830 tonnes d'oignons et 300 tonnes d'ail en stock. La consommation locale de ces denrées est comme suit : 425 t de pomme de terre, 250 t d'oignons et 40 t d'ail. Ce qui fait que le stock de l'AMB est suffisant.

Il n'y a pas que les consommateurs qui cèdent au «panic buying». Des revendeurs s'y mettent aussi, révèle l'AMB. «On a observé que des distributeurs font du panic buying et stockent des oignons. La vente à ces derniers ne se fera pas du 8 au 10 mars 2021. La liste de tous ceux ayant fait l'achat des oignons la semaine dernière sera soumise aux autorités pour les vérifications nécessaires», peut-on lire dans un communiqué de l'organisme, émis hier.

La direction de l'AMB va plus loin : «Les autorités vont prendre des sanctions sévères contre tout revendeur qui amasse des oignons illégalement et qui les revend à plus de Rs 40 le kilo.» Toujours, selon cet avis, en marge de Maha Shivaratree, l'AMB a exceptionnellement vendu 680 tonnes d'oignons la semaine dernière, alors que, normalement, seules 275 tonnes sont vendues. Donc, il estime qu'il y a suffisamment d'oignons dans les marchés et pour éviter du stock illégal, l'AMB ne livrera pas d'oignons avant le 15 mars.

De plus, l'AMB dispose d'une liste de tous les grossistes qui ont acheté des oignons ces derniers jours et ils sont surveillés de près. «Les inspecteurs du ministère du Commerce seront sollicités pour voir si ces oignons ne sont pas stockés dans des go-downs.» Benny Ramchurrun invite donc les Mauriciens à réguler leurs achets et surtout de ne pas payer la pomme de terre et l'oignon plus chers que Rs 20 le demi-kilo.