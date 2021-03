Gabon: Anthony Obame se veut écologique

Le taekwondoïste gabonais a signé un partenariat avec le Gourde éco, une structure qui luttent contre la pollution de l'environnement, mais aussi pour le bien-être des femmes enceintes.

C'est « son choix », comme il l'a clairement précisé, Anthony Obame se veut désormais « écologique ». Le médaillé d'or olympique de 2012 a paraphé un contrat avec la Gourde éco, « une équipe d'hommes et femmes réfléchissent aux nouveaux paradigmes de consommation ». Avant de rajouter qu'il va à travers ce contrat, se pencher sur la protection des « femmes (enceintes) également en luttant contre les matières plastiques et contre le Bisphenol A (BP A) qui est un perturbateur endocrinien à leur égard et plus. Des gourdes et autres produits que vous me verrez utiliser à l'entraînement en compétition , et partout », a-t-il déclaré.

Les utilisateurs peuvent également bénéficier de réduction sur tous les produits mise en vent e par la structure Gourde éco avec le code promo du taekwondoïste gabonais. L'athlète avec ce contrat signé espère lutter contre les maux qui minent le système écologique mondial.Son investissement est pleinement compris par ses nombreux fans qui voit en lui un ambassadeur de bonne volonté.