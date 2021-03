Congo-Kinshasa: Dernier mot !

Elle n'est plus ce vase faible que tout l'homme pouvait utiliser pour des fins oiseux comme ce fut le cas dans le passé. Le développement de ce monde, de l'Afrique, de cette Nation fragile qu'est la RDC, ne se fera pas sans l'autre moitié de la population, donc pas sans les Femmes.

La journée internationale des droits de la femme ne doit pas être uniquement une simple célébration. Mais un moment de méditation sur ce que celle-ci doit normalement apporter pour la construction d'un pays solide. Hier, devant le Premier ministre Sama Lukonde, la first lady, Denise Nyakeru a plaidé pour la prise en compte des femmes dans le prochain gouvernement. Oubliant d'ailleurs que les droits des femmes existent bel et bien, mais enfermés dans un coin dont l'accès s'appelle l'instruction et la compétence avérée. Telles sont les conditions sine qua non et non négociables pour toutes les femmes qui espèrent adhérer dans les cercles fermés, du moins jusqu'ici, de prise des décisions. La méritocratie oblige !

Si la réduction de la taille du gouvernement est une question importante, la prise en considération des femmes compétentes et des bonnes moralités en fait également partie. Le temps presse. La rentrée parlementaire pointe à l'horizon. Le 15 mars 2021, les Députés et Sénateurs vont reprendre le chemin de l'hémicycle du palais du peuple. Le peuple attend énormément de cette session. Le gouvernement va présenter son programme et espérer l'investiture. Le chemin étant balisé par la majorité de l'Union sacrée, rien ne doit plus être comme avant.

Les réformes ? Le recensement ? Le développement ? Autant des défis à relever. A l'UDPS, le parti présidentiel de Félix Tshisekedi, ils insistent sur l'identification de la population avant la tenue des prochaines élections. Mais, avec quels moyens ? Toutefois, avant de parler de la tenue des joutes électorales en 2023, qui du reste donne du fil à retordre aux combattants de l'Udps, sachant qu'il a un bilan à défendre, Tshisekedi et son prochain gouvernement savent d'ores et déjà ce qui les attend. Entre le renouvellement de la confiance et la sanction, le petit peuple aura le dernier mot.