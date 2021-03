Cote d'Ivoire: Bouaké - Le groupe scolaire "hôpital" réhabilité par l'Ong "Actions entreprises"

Le groupe scolaire hôpital du quartier Odiénékourani de Bouaké, en état de dégradation très avancé, vient d'être réhabilité par l'Ong « Actions entreprises » avec une main d'œuvre essentiellement composée de jeunes ex-migrants formés aux métiers du bâtiment.

La remise des deux bâtiments de trois classes chacun et un bureau pour le personnel administratif, a fait l'objet d'une cérémonie solennelle qui a eu lieu le vendredi 5 mars 2021, au sein dudit établissement scolaire.

Prenant la parole, Zana Ouattara, premier responsable de l'Ong « Actives entreprises », a expliqué le sens de cet événement. « Il s'agit de la cérémonie de clôture du projet chantier école de l'insertion des jeunes migrants. Ce projet avait pour objectif de former et d'insérer 50 migrants et 30 jeunes de la commune. Mais, nous n'avons pu former que 67 jeunes et cette formation a duré huit mois. Ils ont tous eu droit à des formations théoriques et pratiques dans différents secteurs d'activités. A la suite de cette formation, ils ont reçu des kits (8 caisses à outils) qui leur seront remis », a-t-il dit, tout en les mettant face à leur destin. « La balle est dans votre camp et vous êtes désormais des artisans qui pourront vivre pleinement de leur métier », a-t-il indiqué.

Aussi, Zana Ouattara a tenu à confier ces jeunes ex-migrants en pleine réinsertion sociale aux autorités municipales. « Au moment où nous remettons les clés de ces bâtiments, nous vous confions ces jeunes entrepreneurs. Nous comptons sur vous afin de les aider à obtenir un premier contrat car c'est à ce seul prix qu'ils pourront vivre effectivement de leur art », a-t-il plaidé.

Pour le représentant de l'Organisation internationale pour la migration (Oim), Aboubacar Ouattara, désormais ces ex-migrants sont de véritables hommes de métier qui n'attendent que des opportunités pour montrer leurs compétences.

Par conséquent, il a également sollicité, en plus de la municipalité, le concours de toutes autres bonnes volontés pour mettre à contribution ces jeunes afin qu'ils participent au développement économique et social de Bouaké et partant de la nation.

Ce projet a permis la formation dans des métiers du bâtiment, la création de huit entreprises dans les métiers du bâtiment à raison de 10 bénéficiaires par entreprise, la dotation d'un kit de matériel de travail à chacune des entreprises pour leur fonctionnement, la remise d'attestation de compétence et celle du bâtiment réhabilité par les jeunes.

Ce projet a été financé par l'Union européenne dans le cadre de l'initiative conjointe Ue-Oim pour la protection et la réintégration des ex-migrants.