Togo: Le District Autonome du Grand Lomé forme les agents de recouvrement des communes Golfe 1, 4 et 6

Avant eux, ce fut les agents de recouvrement des communes Golfe 2, 3, 5 et 7 qui étaient à l'honneur du 17 au 19 Février 2021.

Selon les informations communiquées par le service communication du District Autonome du Grand Lomé, depuis a matinée de ce Lundi 08 Mars 2021, ce sont 50 autres agents de recouvrement des communes Golfe 1, 4 et 6 qui se font former « sur leurs droits et devoirs et sur les règles déontologiques de leur métier ».

Cette seconde session, ouverte officiellement ce jour à Kpalimé, par le Secrétaire général par intérim du District Autonome du Grand Lomé (DAGL), Tagba Ataféyinam Tchalim, « vise à renforcer les capacités des agents de recouvrement des communes concernées sur les techniques de recouvrement en vue d'améliorer leur niveau de connaissances sur le métier qu'ils exercent, et d'augmenter les recettes locales de leurs collectivités territoriales ».

Ainsi, durant trois (3) jours de formation, les participants, indique-t-on, seront, entre autres, outillés sur la décentralisation et la gestion financière municipale, les rapports entre l'agent de recouvrement et le contribuable, les techniques de recouvrement des taxes et redevances municipales et les dispositifs de contrôle pour qu'ils soient plus efficaces dans leur mission de recouvrement et de collecte.

Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet 2 : « Mobilisation des ressources financières » de la composante 2 : « Appui à la gouvernance » de la 3ème phase du Projet Environnement Urbain de Lomé (PEUL III).

L'Agence Française de Développement (AFD) accompagne depuis 2007, l'ancienne Commune de Lomé, aujourd'hui, DAGL dans la mise en œuvre du PEUL III. Ce projet vise à mettre en place une filière intégrée de gestion des déchets solides et à renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et financières du District.