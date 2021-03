Cote d'Ivoire: Covid-19 - 3 166 nouveaux cas enregistrés entre le 22 février et le 7 mars

Un point-presse s'est tenu ce lundi 8 mars 2021, au Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg).

La Côte d'Ivoire a enregistré au cours de la quinzaine allant du lundi 22 février au dimanche 7 mars 2021, 3166 nouveaux cas de coronavirus sur 37471 tests analysés, soit 8,44% de l'échantillon. L'information a été donnée par le Dr Edith Clarisse Kouassy, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Sur cette même période, 2312 nouvelles guérisons et malheureusement 16 décès.

Le nombre de cas actifs est de 2277. « Au total, le pays a enregistré à la date d'hier (Ndlr : dimanche 7 mars), 35187 cas de covid-19 diagnostiqués sur 442583 échantillons, soit 7,95% des cas testés dont 32708 déclarés guéris et 202 décès de Covid-19 », a-t-elle annoncé.

A l'en croire, l'évolution de la pandémie reste inchangée ces dernières semaines. Elle est marquée par une augmentation significative du nombre de nouveaux cas avec un pic à 691, le 4 mars 2021. « Il en est de même pour le taux de positivité qui a connu des pics de 15,5 à 19,6% au cours de la semaine écoulée », a poursuivi Dr Edith Kouassy, précisant que le nombre de nouveaux cas a augmenté de 43,8% par rapport à la quinzaine précédente.

En outre, le taux de positivité connaît une hausse de près de 3 points (5,55 à 8,44%). « Le nombre de décès a baissé d'environ 1/3 et la létalité demeure stable malgré tout c'est-à-dire en dessous de 1%. Cependant, le nombre des actifs a augmenté de plus de 80%, passant de 1251 à 2082 », souligne Dr Edith Kouassy.

Selon elle, 95% des cas de covid-19 se retrouvent dans le grand Abidjan et 5% à l'intérieur du pays. « Le nombre de régions ou districts sanitaires impactés a augmenté. Ainsi, 31 régions sanitaires sur 33 et 78 districts sanitaires sur 113 ont enregistré au moins un cas depuis le début de la pandémie dans notre pays et des foyers importants se sont développés ou commencent à se développer dans certaines régions de l'intérieur du pays comme l'Agnéby-Tiassa, le Haut-Sassandra et les Grands ponts avec respectivement 59, 56 et 54 cas cumulés », a déclaré Dr Edith Kouassy.

Face à cette situation, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé, appelle au respect des mesures barrières afin de limiter la propagation de la pandémie à coronavirus.

Pour sa part, le commissaire principal, Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale, s'est félicité du début effectif de la vaccination contre le Covid-19. « Bien que d'obédience volontaire, voudrions-nous, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, recommander à l'ensemble des populations cibles, notamment aux agents des Fds, l'administration des vaccins, gage d'une lutte pérenne contre ce lâche virus qui ne cesse de muter en devenant de plus en plus virulent », a-t-il souhaité.