Gambie: Kandeh demande aux Gambiens de reprendre leur pays en mainMAIN

Le Président et secrétaire général réélu du Congrès Démocratique Gambien, l'Honorable Mamma Kandeh, a demandé aux Gambiens de reprendre leur pays en main, et ce, afin de se libérer de l'incertitude à laquelle ils sont confrontés.

Kandeh a fait cette déclaration lors de la deuxième assemblée du Congrès Démocratique Gambien le samedi dernier dans la ville de Farafenni.

" Nous disons aux Gambiens, et continuerons de leur dire dans une voix haute et ferme, levez-vous comme un seul homme afin de redonner au pays sa splendeur et sa gloire d'antan, reprenez votre destin en main" a-t-il déclaré.

La Gambie, a-t-il observé, continue de faire face à de multiples et nombreux défis due à la mauvaise gouvernance, la corruption et l'exclusion permanente et constante des masses, en particulier les femmes et les jeunes, des évènements d'importance nationale.

Il a également déclaré que le Congrès Démocratique Gambien, étant le parti du peuple, est bien connu pour ses prises de position qui prônent l'émancipation et la dignité des populations. Cela est, selon lui, la raison pour laquelle il est devenu le parti du peuple.

" Le peuple ressent un besoin d'assurance et de certitude, de l'ordre, l'harmonie et la compréhension du monde qui l'entoure. Je crois fermement que seules les personnes qui ont la volonté et la capacité de veiller à la sécurité et au confort du peuple tout en préservant ses droits et ses libertés ont le droit légitime de se présenter aux élections. Les Gambiens ne doivent en aucune circonstance permettre à des politiciens véreux et sans scrupule, qui incitent le peuple à penser que la liberté ne peut aller de pair avec le bien-être économique et sociale, à s'accaparer de l'appareil de défense et de sécurité du pays" a-t-il affirmé.

Kandeh a invoqué le manque de compassion et de volonté politique de la part de l'administration actuelle pour améliorer les conditions de vie des citoyens comme étant l'une des plus grandes menaces auxquelles les Gambiens sont confrontés.

" Nous avons probablement des divergences d'opinion dans plusieurs domaines. Cependant, notre succès dépendra de notre volonté de dialoguer, de prendre en considération nos soucis et difficultés, trouver ensemble les voies et moyens de résoudre les problèmes que nous connaissons au plan national " a-t-il déclaré.

Voici la liste des membres du bureau exécutif du Congrès Démocratique Gambien:

l'Honorable Mamma Kandeh - Sécrétaire Général et Président du parti

Mme Tina Faal - Vice-Présidente

Ahmadou M.H. Kah - Deuxième Vice-Président

Henry M Jawo - Président Honoraire du parti

Samba Baldeh - Secrétaire d'administration principale

l'Honorable Ebrima Nyanja - Premier Sécrétaire adjoint

l'Honorable Momodou Mboob - Deuxième Sécrétaire adjoint

l'honorable Omar Ceesay - Porte-parole

Hamidou Jallow - Porte-parole adjoint

Modou Cham (MC Cham) Président du Conseil National de la Jeunesse

l'Honorable Papa Tunkara - Vice-Président du Conseil National de la Jeunesse.