Algérie: Après Andy Delort, Téji Savanier bientôt avec les Fennecs ?

Téji Savanier a indiqué avoir des origines algériennes du côté de son grand-père, né en Algérie. La question d'une éventuelle sélection lui a ainsi été soumise.

Après Andy Delort, Montpellier pourrait fournir un deuxième international inattendu à l'Algérie ! Interrogé sur son espoir d'être sélectionné avec les Bleus de France, Teji Savanier a préféré botter en touche. La possibilité d'évoluer sous les couleurs de l'Algérie a également été évoquée. Le milieu de terrain de 29 ans a en effet annoncé qu'il est lui aussi éligible avec le pays des Fennecs !

Interrogé ce lundi sur les ondes de la radio France Bleu Hérault, Teji Savanier a préféré botter en touche, à propos d'une future sélection en équipe nationale : « Je ne pense pas du tout à l'équipe de France. C'est un rêve, mais pour l'instant je préfère faire des bons matches avec mon club et ensuite on verra ce qu'il se passera. Mais pour l'instant je ne pense pas du tout à l'équipe de France. Je peux aussi être avec l'Algérie parce que mon grand-père est né en Algérie, mais je n'y pense pas non plus. Pour l'instant je préfère me consacrer à Montpellier et faire mes matches. On verra ce qu'il se passera par la suite ».