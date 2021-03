Afrique: CAN U20 - Les joueurs gambiens évoluant au Sénégal ont apporté leurs qualités physiques (coach)

Dakar — Les internationaux gambiens évoluant au Sénégal et sélectionnés chez les Young Scorpions ont apporté leurs "qualités physiques et athlétiques" à l'équipe gambienne médaillée de bronze de la 21e édition de la CAN U20, qui a eu lieu en Mauritanie (14 février-6 mars), a expliqué à l'APS Mattar Mbodge, l'entraîneur de la Gambie.

"Fredina Jatta (Académie Diaguene) et Edrissa Ceesay

(Cayor Foot) ont beaucoup apporté au groupe, notamment sur les plan athlétique et physique", a dit le technicien invité à faire le bilan de la compétition.

"J'ai l'impression que dans le football sénégalais on met beaucoup l'accent sur la puissance physique et la préparation athlétique", a-t-il ajouté, soulignant que les défenseurs Fredina Jatta et Edrissa Ceesay s'étaient bien préparés pour la compétition.

Le technicien gambien estime qu"'au Sénégal, la préparation physique est très difficile". Sur le plan tactique et technique, il n'y a pas beaucoup de soucis pour les Young Scorpions, selon Mattar Mbodge.

Championne de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines, l'équipe U20 de la Gambie a démarré timidement la CAN avant d'en devenir l'un des principaux animateurs. Elle a pris la troisième place.

Mbodge reconnaît que le tournoi qualificatif organisé à Thiès, au Sénégal, a beaucoup apporté à son équipe durant la CAN U20.

"Mes joueurs sont arrivés en Mauritanie avec de la confiance. Et cette CAN a été une belle expérience pour notre formation de techniciens", a-t-il dit, soulignant avoir beaucoup appris durant la compétition.

"Contre le Ghana, je ne pouvais pas imaginer qu'une telle équipe peut jouer la défensive contre une nation comme la Gambie", a-t-il affirmé, estimant que la différence de niveau entre les équipes est de moins en moins importante dans le football continental.

Mattar Mbogbe prédit même une remise en question de l'ordre établi dans le football africain, dans les prochaines années. Le technicien gambien dit qu'il ne serait pas surpris de voir sa sélection A, celles de la République Centrafricaine, de l'Ouganda et de la Namibie, des pays représentés à la CAN U20, devenir de nouvelles forces du football africain.