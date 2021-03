Mali: Célébration du 8 mars - Plaidoyer pour une relance économique plus égalitaire suite à la Covid-19

Le président de la Transition, qui présidait la cérémonie au Palais de Koulouba, a réitéré la volonté de notre pays à œuvrer davantage pour le respect des droits des femmes. Bah N'Daw a salué le choix du thème, estimant qu'il renvoie à plus d'engagement pour l'épanouissement de la gent féminine.

Bah N'daw, président de la transition, chef de l'état À l'occasion du 08 mars, journée internationale de la femme, Edition 2021

« J'engage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme conformément aux Objectifs du développement durable (ODD), à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et au Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD)». Le président de la Transition, Bah N'Daw, a renouvelé ainsi son engagement pour le respect des droits de la femme dans notre pays à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, hier, à Koulouba.

C'était en présence du vice-président de la Transition, Assimi Goïta, du Premier ministre, Moctar Ouane, des membres du gouvernement, dont la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké, des représentants du corps diplomatique et des Partenaires techniques et financiers. Cette journée est non seulement l'occasion de célébrer la femme, de faire le bilan des progrès réalisés en termes d'égalité des sexes mais aussi d'assurer le plaidoyer auprès des décideurs et des partenaires sur les préoccupations essentielles de la gent féminine. Elle offre aussi l'opportunité de sensibiliser l'opinion sur les conditions de vie et de travail des femmes et de se projeter dans l'avenir.

Le chef de l'État partage la pertinence du thème : «Leadership féminin, pour plus d'égalité au Mali dans le contexte de la Covid-19». Ce thème, selon lui, renvoie à une relance économique plus égalitaire suite à la pandémie. Il a réitéré sa confiance au leadership affiché des femmes dans les domaines de développement. Pour le président de la Transition, la journée symbolise le courage et l'engagement des femmes pour l'acquisition des droits. Elle se veut aussi un cadre privilégié d'échanges et de dialogue entre les femmes elles-mêmes et aussi entre elles et les gouvernants sur les préoccupations qui affectent leur vie.

Le chef de l'État a aussi rappelé que les femmes constituent plus de la moitié de la population. «La Malienne est présente dans tous les domaines économiques, car sa participation à la vie économique est un élément important pour son rôle dans la société», a-t-il témoigné, avant de donner l'assurance de l'engagement du gouvernement à respecter tous les instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels il a souscrits.

Mme Doumbia Mama Koité, porte-parole de la société civile, a rappelé le contexte difficile pour les femmes. Beaucoup de programmes d'autonomisation, de formation et de financement de projets collectifs ayant un impact sur la vie des femmes ont été fermés ou abandonnés par les partenaires du fait de l'insécurité dans nos régions et communes, a-t-elle indiqué.

Pour Mme Doumbia Mama Koité, le gouvernement doit faire preuve d'un plus grand engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles en instaurant un environnement propice à la participation des organisations de femmes à la planification et à l'examen de la mise en œuvre des engagements internationaux, tels que l'ODD5 et les réponses à la Covid-19.

«Il faut une approche intégrée fondée sur la cohérence des politiques, l'approche fondée sur les droits de l'Homme et l'égalité des sexes pour lutter contre le fondamentalisme, la violence à l'égard des femmes et des filles ainsi que l'élimination des obstacles systémiques qui freinent l'émancipation des femmes», a plaidé Mama Koité.