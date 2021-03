Congo-Brazzaville: Présidentielle - La direction de campagne de Denis Sassou N'Guesso mise sur les femmes à Talangaï II

Le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans les quartiers 604 et 605, Jean-Claude Ibovi, a organisé le 8 mars à Brazzaville, une rencontre avec les femmes de la deuxième circonscription électorale de Talangaï.

« Nous avons voulu nous appuyer sur les mamans parce qu'elles savent parler à leurs enfants et à leurs maris », a expliqué Jean-Claude Ibovi.

Selon lui, le candidat Denis Sassou N'Guesso a décidé de poursuivre son projet de société « La marche vers le développement » qu'il n'a pas achevé à cause de la baisse drastique des cours du baril de pétrole et de la pandémie de Covid-19. Les habitants des quartiers 604 et 605 Talangaï ont, a-t-il indiqué, pris l'engagement de poursuivre la marche vers le développement avec Denis Sassou N'Guesso.

« Nous avons rencontré ces femmes pour qu'elles puissent transmettre ce message à leurs proches afin que la victoire de notre candidat soit incontestable d'autant plus que la mission qui nous incombe aujourd'hui est de faire le plein de voix à Brazzaville qui représente plus de la moitié de l'électorat national », a poursuivi le directeur local de campagne du président candidat à Talangaï II.

Les jeunes, les femmes, les élus du sixième arrondissement de Brazzaville et le responsable de la majorité présidentielle ont appelé à voter pour Denis Sassou N'Guesso. « Evitons le vagabondage politique ; l'escroquerie morale et politique pour pouvoir gérer les campagnes de plusieurs candidats à la fois. Soyons vigilants et sévères envers nous-mêmes », a invité Daniel Nguebila, le responsable de la majorité présidentielle à Talangaï.