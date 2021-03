Congo-Brazzaville: Industrie - Forte baisse des activités de la filière bois

La production dans les industries du bois est caractérisée par une détérioration de -20,8% au deuxième trimestre 2020. Tandis que la production du papier, carton et édition, imprimerie a chuté de 74,8%, selon les indices de la production industrielle.

L'enquête de l'Institut national de la statistique (INS) indique un recul des activités de production industrielle en République du Congo durant l'année 2020 lié par la crise sanitaire de Covid-19. Globalement, la diminution de 1,2% de la production est due, d'après l'INS, à une contreperformance de l'activité dans les industries extractives (-1,7%), du papier et du carton (-85,8%), dans les industries métalliques (-31,8%) et celles du bois (-20,8%), ainsi que les industries manufacturières en total arrêt (-100%).

« La production des industries du papier, carton et édition, imprimerie, a chuté de 85,8% au deuxième trimestre 2020, en référence au premier trimestre 2020. Ce résultat découle principalement d'une détérioration de l'activité d'imprimerie et reproduction d'enregistrements (-86,4%). En variation annuelle, la production des industries du papier, carton et édition, imprimerie a baissé de 74,8% », précisent les enquêteurs.

Toutefois, une croissance remarquable est enregistrée au niveau de l'activité des industries pétrolières et chimiques, du travail de caoutchouc et du plastique (+38,7%), agroalimentaire et tabac (+21,6%). C'est aussi le cas des industries de la céramique et des matériaux de construction (+5,5%) en comparaison au premier trimestre 2020, y compris la production des industries environnementales (+19,9%).

Les auteurs de l'enquête soulignent, enfin, que la progression observée dans les industries environnementales ne s'est pas ressentie dans les industries du bois. « L'échantillon que nous avons utilisé dans cette étude est tiré de la liste des entreprises constituée à partir de la cartographie du recensement général des entreprises du Congo réalisée par l'INS en 2019 et des Déclarations Statistiques et Fiscales. Les indices sont de type Laspeyres, à pondérations par le chiffre d'affaires des entreprises et les valeurs ajoutées à l'année de base, respectivement pour la compilation des produits aux classes et des classes au niveau global », martèle l'enquête.