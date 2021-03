Congo-Brazzaville: Campagne électorale - Denis Sassou N'Guesso promet de s'appuyer sur la vallée du Niari pour développer l'agriculture

Lors du meeting que le candidat Denis Sassou N'Guesso a tenu le 9 mars à Madingou, chef-lieu de la Bouenza, dans le cadre de sa campagne électorale, les orateurs se sont succédé à la tribune pour lui témoigner la reconnaissance de la population de cette partie du pays au regard des réalisations dont a bénéficié ce département sous son mandat les dernières années.

Rigobert Maboundou et Jacqueline Lydia Mikolo, directrice locale de campagne ont notamment cité les infrastructures routières, scolaires et sanitaires, les cimenteries et bien d'autres obtenues principalement au moment de la mise en œuvre du programme gouvernemental de la municipalisation accélérée en 2016.

Les représentants des jeunes, des femmes, et des personnes vivant avec handicap ont aussi salué chacun à son tour les réformes introduites dans le pays au profit de leurs droits spécifiques. Pour toutes ces raisons ils ont déclaré choisir pour 2021 Denis Sassou NGuesso afin qu'il poursuive son action les cinq prochaines années.

Ainsi qu'il l'a fait le long des précédentes étapes, le candidat s'est félicité de la mobilisation de ses partisans et de la disponibilité de ses équipes de campagne. Il a ensuite rappelé que la vallée du Niari dont font partie la Bouenza, le Niari et la Lékoumou est le grenier du Congo du fait de la richesse de ses sols propices au développement agricole et de l'industrie minière.

Se basant sur son projet de société "Ensemble, poursuivons la marche ", Denis Sassou NGuesso a déclaré qu'il s'appuiera sur la position stratégique de la vallée du Niari en matière de ressources naturelles pour engager la bataille de la mécanisation de l'agriculture au profit de tout le pays.

À la fin du meeting, il s'est envolé pour Kinkala dans le Pool où il bouclera son périple électoral dans la partie sud du Congo mercredi avant de le poursuivre immédiatement dans le Nord.