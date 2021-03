Congo-Brazzaville: 8 mars - Les femmes judokas de Brazzaville à l'honneur

Le président de l'association sportive Tosa Obika, Francis Ata, a échangé, le 8 mars à Brazzaville, avec les pratiquantes du judo avant de doter le judo club Okouaka, premier club congolais dirigé par une femme, des outils de travail.

Au moment où certaines femmes célébraient la fête du 8 mars dans les restaurants et autres lieux de divertissement, les femmes judokas de Brazzaville étaient sur le tatami. Elles ne sont pas, en effet, restées en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ces dernières ont profité de l'occasion pour organiser une séance d'entraînement commun ainsi qu'une rencontre d'échange d'idées.

La maîtresse Elsa Oyana a saisi l'opportunité pour lancer officiellement les activités du judo club Okouaka. Cet espace d'entraînement et de formation qui se situe à Ouenzé, dans la rue Mayama, précisément dans la zone dite 753, est à ce jour l'unique dojo de judo dirigé par une femme en République du Congo.

Selon la fondatrice de ce nouveau club, le lancement de celui-ci est une manière de rendre hommage à son maître qui a beaucoup donné pour qu'elle réalise un bon parcours dans l'équipe nationale et gagne des médailles tant au niveau national qu'international.

« L'idée de créer un club m'est venue lorsque je me suis rendu compte que j'ai trop beaucoup donné en tant qu'athlète et maîtresse dans mon club de formation. Etant donné que je ne suis plus athlète, il est nécessaire de créer mon club afin d'encadrer nos sœurs et enfants qui désirent apprendre ce noble art. C'est une façon de rendre hommage à mon maître puisque mon club porte son nom. Je suis très joyeuse de recevoir le président Ata ici. Je l'appelle le Moïse du judo congolais. Il a de très bonnes initiatives et nous le soutenons », a indiqué maitresse Elsa Oyana.

Celui que les athlètes appellent le « grand ami des judokas », Me Francis Ata, a, pour sa part, immortalisé ce moment en dotant les adeptes du judo club Okouaka des kimonos, ceintures et pagnes estampillées 8 mars 2021, une manière d'encourager les femmes en général et les filles en particulier à travailler davantage pour relever le judo congolais qui est plongé depuis plusieurs années dans une crise.

Faisant partie des membres de la délégation du président de Tosa Obika, Me Ghislain Allures Bouesso NzambiI estime que ce geste de la maîtresse Oyana va sûrement booster les autres femmes qui pratiquent le judo. Il a également demandé à la promotrice de judo club Okouaka de respecter le code moral du judo.

Ce message d'encouragement a été aussi prononcé par la maîtresse Mbemba Marina, la première femme ceinture noire de judo au Congo. « Nous sommes passé par ce parcours, malheureusement nous n'avons pas pu concrétiser ces genres de projets. Je suis fière de la maitresse Elsa. Ma joie s'est multipliée par mille lorsque j'ai constaté la présence de Me Ata Francis. Il est à ce jour l'unique cadre qui pense vraiment aux judokas. Merci, la journée du 8 mars 2021 restera gravée dans nos mémoires », a signifié la maîtresse.