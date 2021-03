Egypte: Lancement fin mars de l'initiative présidentielle pour la conversion des anciens véhicules au gaz naturel

Le ministre des Finances, Mohamed Maait a affirmé que la première phase de l'initiative présidentielle pour la conversion des anciens véhicules fabriqués depuis 20 ans ou plus à d'autres neufs fabriqués localement et fonctionnant au gaz naturel, entrerait en vigueur avant la fin du mars courant et ce par la signature d'un "protocole réglementaire" comprenant les mesures de mise en œuvre.

Cette initiative, a précisé M. Maait, contribue à l'implantation de l'industrie automobile et les industries qui les alimentent, génère de nouveaux emplois, améliore les conditions de vie des citoyens et le niveau des services qui leur sont dispensés à condition que les voitures soient d'un composant local pas moins de 45%.

Lors d'une réunion par visioconférence, avec le ministre du Développement local, Mahmoud Chaarawy et à laquelle ont pris part, la ministre du Commerce et de l'industrie, Névine Gamea et nombre de responsables, M. Maait a souligné que son ministère assumait, via le fonds du financement de l'achat des véhicules du transport rapide, la gestion du mécanisme d'action de cette initiative présidentielle.

Les gouvernorats du Caire, de Gizeh, de Qalioubeya, d'Alexandrie, de Port-Saïd, de Suez et de la mer Rouge ont été chargés de fournir des parcelles adaptées à la collecte des voitures, a indiqué le ministre du Développement local.

De son côté, Mme Gamea a souligné avoir convenu avec le gouverneur de la Banque Centrale de la modification les conditions de participation à l'initiative pour que l'âge soit 60 ans au lieu de 55.