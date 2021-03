Ile Maurice: Alliance opposition - Les mouvements citoyens pas convaincus par les changements promis

Plus difficile à dire qu'à faire. Les mouvements citoyens sont peu enthousiastes à l'appel de Paul Bérenger, le leader du MMM.

«Nous souhaiterons la bienvenue aux mouvements citoyens s'ils veulent un vrai changement. Nous leur souhaiterons la bienvenue 'bien même'. Il y a des mouvements avec des personnes sincères qui peuvent apporter du changement pour le pays.» Cette déclaration a été faite par le leader des Mauves vendredi, lors de sa conférence de presse à l'heure de la séance question-réponse. Toutefois, il a précisé qu'il ne leur demande pas d'intégrer le MMM, mais à rejoindre l'alliance comprenant également le Reform Party, le PMSD et éventuellement Nando Bodha.

Cette invitation suscite cependant la méfiance. Dev Sunasy, du mouvement 100 % Citoyens, a d'ailleurs présenté un programme électoral à la presse hier. «Je n'ai pas suivi sa conférence de presse, mais vont-ils (NdlR, les membres de l'opposition) accepter les propositions qui figurent dans notre programme électoral ? Ces leaders doivent montrer ce qu'ils comptent faire pour apporter les changements que nous prévoyons», dit-il. Le mouvement 100 % Citoyens propose douze changements à la Constitution, notamment pour combattre la corruption et le népotisme. Parmi, il y a également l'abolition du Best Loser System et de la déclaration d'appartenance ethnique mais aussi des amendements concernant le financement des partis politiques.

Accord signé

Dev Sunnasy tient à préciser que Paul Bérenger, tout comme Navin Ramgoolam, avait signé un accord avec les mouvements citoyens le 9 février, spécifiant que la politique et les citoyens doivent s'unir pour combattre la corruption notamment. Avec la cassure dans l'opposition, il est peu probable que cet accord tienne toujours, constate-t-il. «Il ne faut pas simplement dire qu'il faut du changement en une phrase. Il faut quelque chose de concret qui figure dans un programme», rappelle-t-il.

Du côté d'En Avant Moris, Patrick Belcourt va encore plus loin. Il affirme qu'en 52 ans d'Indépendance, les partis traditionnels et tous leurs dirigeants se sont arrangés pour garder le pouvoir entre eux. «Ils se sont engagés dans des jeux d'alliance ou ont encouragé le transfugisme afin de garder le pouvoir entre eux. Je n'ai pas dit que je n'irai pas avec eux si c'est possible, mais j'ai de fortes réserves sur leurs intentions», dit-il. Pour lui, les changements doivent intervenir avec des idées nouvelles.

L'accord du 9 février avait été signé par Bruneau Laurette et Percy Yip Tong, choisis comme les représentants des citoyens. Pour Percy Yip Tong, c'est un non catégorique. «J'ai été candidat seul à plusieurs reprises. Je ne me vois pas travailler avec ces partis traditionnels qui, eux-mêmes, font partis du système dinosaure. Au MMM, il y a des membres comme Joanna Bérenger et Daniella Bastien qui ont des idées tout comme celles des mouvements citoyens, mais c'est dommage qu'elles sont dans un parti dinosaure», note-t-il.

Deuxième force

Pour ce travailleur social de Rivière-Noire, que ce soit les partis de l'opposition ou ceux au gouvernement, ils sont tous les mêmes. «Ce sont toujours eux qui sont au pouvoir, il faut une deuxième force avec les Dev Sunnasy, Patrick Belcourt, Ivor Tan Yan et d'autres mouvements citoyens pour incarner le vrai changement», lance Percy Yip Tong. Quant à Bruneau Laurette, il est peu probable qu'il se mette à la même table que le MMM ou le PMSD puisqu'il a annoncé la création de son parti politique pour réunir les électeurs déçus de ces deux partis traditionnels.