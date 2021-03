Ile Maurice: Harcèlement sexuel allégué - Les trois employées de Rose-Hill Transport mettent fin à leur grève

Les choses se sont accélérées pour les trois employées de Rose-Hill Transport (RHT) ce mardi 9 mars. Un accord a finalement été signé à Victoria House, Port Louis dans les locaux du ministère de Travail. Les trois employées ont aussitôt mis fin à leur grève de la faim.

Pour rappel, les trois employées ont commencé une grève de la faim depuis le samedi 6 mars. Une rencontre entre Ashok Subron, négociateur syndical de l'United Bus Industry Workers (UBIW), Sidharth Sharma, Chief Executive Officer du RHT et des représentants des ministères du Travail et du Transport ainsi que des hommes de loi de RHT s'est tenue plus tôt. Le syndicaliste a soulevé plusieurs points et la direction a alors décidé de considérer ces points. Par ailleurs, le RHT et l'UBIW ont signé une Memorandum of Understanding (MoU) aujourd'hui. La direction a donné la garantie que les lois seront suivies à la lettre et que les employés ne seront pas malmenés comme allégué.

Selon Ashok Subron, il y aura deux enquêtes indépendantes. L'une d'entre elles sera menée par deux femmes ; une femme choisit par le RHT et l'autre par l'UBIW. Pendant 30 jours, elles vont déterminer s'il y a bien eu un harcèlement sexuel. La deuxième enquête sera conduite par le ministère de Travail. Pendant que l'enquête aura lieu, l'accusé dans cette affaire ne sera pas autorisé de venir au travail.

Ashok Subron a aussi énuméré d'autres points de l'accord signé. Le RHT remboursera les Local Leaves déduits en janvier de cette année. Le RHT effectuera aussi un paiement de Rs 1000 que le gouvernement avait alloué comme Relief Fund. Le syndicat fait valoir que le RHT a agi en bonne foi dans l'intérêt de ses employés.