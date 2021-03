Egypte: Discours du Président Al-Sissi à la 2e édition du Forum d'Assouan sur la paix et le développement

document

Discours du Président Al-Sissi à la 2e édition du Forum d'Assouan sur la paix et le développement

Au nom d'Allah, le Clément le Miséricordieux

Vos Excellences Chefs d'État et de gouvernements africains ...

Mesdames et messieurs,

Au début de mon discours, j'ai l'honneur de vous saluer tous à la deuxième session du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables, cette plateforme africaine interactive que nous avons lancée ensemble, au cours de la présidence égyptienne de l'Union africaine en 2019, pour promouvoir un agenda ambitieux, visant à renforcer la relation entre la stabilité de la paix, la sécurité, la réalisation du développement durable sur notre continent et le renforcement de la coopération entre nos pays et nos partenaires.

Les circonstances exceptionnelles imposées par "Covid-19", nous ont empêchés de retenir, l'année dernière, notre réunion face à face à Assouan. Cependant, l'Égypte tient à organiser la deuxième session du forum, hypothétiquement, pour s'appuyer sur l'élan généré par la première session et les succès qu'elle a obtenus, basant sur la conviction que le moment présent est le temps parfait pour examiner ensemble les énormes défis, auxquels notre continent est confronté, afin de discuter les meilleurs moyens et mécanismes, et soutenir nos efforts conjoints, pour se rétablir de Coronavirus et reconstruire, afin que notre continent passe cette crise au bord de la sécurité.

Mesdames et messieurs,

L'année dernière, nous avons montré que les défis imposés par cette pandémie et ses conséquences, ne nous empêcheront pas de faire avancer notre agenda africain, pourtant, elles augmenteront plutôt notre détermination à avancer dans la mise en œuvre de nos plans et à mieux reconstruire afin d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 de l'UA.

L'activation de l'Accord de libre-échange continental au début de cette année est peut-être un bon exemple du succès de nos efforts collectifs.

Je réaffirme le plein soutien de l'Égypte et la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ses cotisations, d'achever les étapes de négociation et d'activer ses propres politiques.

Les projets d'infrastructure sont également considérés comme un pilier fondamental des efforts pour le développement et le relèvement en Afrique. Nous avons donc besoin de projets ambitieux tels que les projets de transport, de routes et d'interconnexion électrique pour renforcer l'intégration économique et régionale souhaitée, ainsi que pour créer un environnement propice à atteindre des niveaux de croissance plus élevés, et fournir des chances d'emploi, d'une manière qui contribue à surmonter les répercussions économiques de la pandémie, outre, l'expérience pionnière de l'Égypte dans les projets d'infrastructure constituent un bon exemple que nous sommes heureux de partager avec nos frères.

Je voudrais également souligner l'importance des technologies de l'information pour faire face aux répercussions de la pandémie, leur rôle central dans tous les aspects de la vie, au cours de cette période, ce qui confirme la nécessité d'augmenter les investissements dans le domaine de la transformation numérique sur notre continent, pour maximiser les avantages des opportunités offertes par cette technologie dans les différents domaines.

En outre, le rétablissement complet de la pandémie nécessite l'élaboration de politiques de développement durable, comprenant les dimensions économique, sociale et environnementale. Covid-19 a démontré l'entrelacement des risques et des défis auxquels nos sociétés et nos pays sont confrontés, je suis sûr que les discussions du forum fourniront une occasion appropriée pour échanger les expériences et les opinions sur la manière de développer ces politiques.

Mesdames et messieurs,

En plus des lourdes charges qui pèsent sur nos pays à la suite de la pandémie de Coronavirus, l'Afrique continue de souffrir des dangers des conflits armés et des guerres civiles qui menacent la durabilité de la sécurité sur le continent, alors que le terrorisme tente de saper la stabilité de nos peuples, ainsi que les phénomènes transnationaux qu'ils entraînent tels que la contrebande et la diffusion d'armes, l'augmentation de la criminalité organisée, la traite des êtres humains, la migration illégale et les déplacements forcés.

La pandémie a contribué aux énormes répercussions économiques et sociales qu'elle a causées en exacerbant ces dangers, ce qui nécessite l'union des efforts pour soutenir les cadres et les mécanismes africains, prévenir et régler les conflits, ainsi que renforcer les capacités des pays du continent à faire face aux menaces et aux risques existantes, d'autre part, l'importance de se concentrer sur l'avancement du rôle des femmes en ce qui concerne l'agenda de paix et de sécurité. De même, l'investissement à mettre en œuvre une approche préventive des crises et de travailler pour renforcer les relations entre les parties prenantes, aux domaines de la paix, de la sécurité et du développement, ce qui contribue à traiter les causes profondes des conflits.

Dans ce contexte, je voudrais souligner l'importance de choisir « les arts, la culture et le patrimoine » comme thème de l'Union africaine pour l'année 2021, en tant que soft power dans le rapprochement des peuples d'une manière qui permet de faire face aux défis, avec une pensée éclairée qui fait progresser la culture et la civilisation de nos pays africains et renforce la paix, la sécurité et le développement dans notre grand continent.

En outre, pour parvenir à une paix durable, il faut immuniser les pays sortant d'un conflit contre les revers, en renforçant la capacité de résilience de leurs institutions, en leur permettant d'accomplir les tâches qui leur sont assignées, et de promouvoir le développement.

De ce point de vue, nous affirmons notre engagement à assumer notre responsabilité de gérer le dossier de la reconstruction et du développement, lors du post-conflit, en activant le Centre de l'Union africaine chargée de cette question sur la terre d'Égypte, pour appliquer des plans et des programmes de développement en coordination avec chaque pays concerné, selon ses situations et ses priorités nationales, ainsi que discuter les meilleurs mécanismes et moyens pour les mettre en œuvre sur le terrain. En effet, la présidence égyptienne de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies ouvre la voie au renforcement de la coopération entre l'Union africaine et l'ONU dans ce domaine.

Vos Excellences, Chefs d'État et de gouvernements d'Afrique,

Mesdames et messieurs,

Dans ces circonstances exceptionnelles auxquelles notre monde est confronté aujourd'hui à la lumière de la pandémie de "Corona", l'Égypte affirme que la solidarité internationale est une question urgente jusqu'à ce que l'humanité passe cette crise en paix et en sécurité.

Malgré nos efforts régionaux et internationaux pour faire face à la pandémie, l'étape actuelle a apporté de nouveaux défis, dont le principal est de fournir le vaccin nécessaire à nos peuples.

À cette occasion, je voudrais souligner la demande africaine, que le vaccin soit fourni d'une manière plus équitable et plus juste pour répondre aux demandes des peuples de notre continent.

Mesdames et messieurs,

Enfin, je termine mon discours, en ayant l'espoir de se rencontrer prochainement, après avoir fermé la page de cette pandémie, ce qui nous permet de tenir la session prochaine, face à face, à "Assouan", terre de la civilisation et d'histoire.

Merci pour votre attention

As-Salâmou 'Alaykoum wa Rahmatoullâhi wa Barakâtouh