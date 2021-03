Egypte: Le PM passe en revue les traits du nouveau programme de développement des exportations

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a passé en revue les traits du nouveau programme de soutien et développement des exportations, affirmant l'intérêt de l'Etat de les appuyer, partant des directives du Président Abdel Fattah Al-Sissi.

Il a été convenu, lors des réunions tenues avec les exportateurs et les producteurs, de mettre en place un programme flexible pour soutenir les exportations, et l'objectif des études et débats, en cours sur les aspects de ce nouveau programme est de parvenir à la version finale qui réalise l'entente entre les deux bords, a déclaré lundi le chef du gouvernement lors d'une réunion tenue avec la ministre du Commerce et de l'Industrie Névine Gamea et la directrice exécutive du Fonds de développement des exportations Amany Al-Wessal.

Mme Gamea, pour sa part, a indiqué avoir tenu des réunions au long des trois derniers mois avec les différents conseils d'exportations, dans le cadre du programme proposé portant sur l'industrie en général et incluant également les industries ciblées.

La ministre a passé en revue les aspects et les objectifs du programme susdit, qui sera réalisé au long de trois ans, alors qu'une évaluation annuelle sera faite en sus d'une évaluation globale des résultats au terme de la durée prescrite, soulignant qu'il devrait contribuer à préserver le taux de croissance des exportations durant la première année, et l'augmenter de 10% durant la première année et de 15% et 20% dans les deux années suivantes.

Et de préciser que le programme inclut entre autres le développement des petites entreprises et la promotion de leur accès en Afrique et sur les nouvelles marchés, le soutien des programmes de transport y compris le fret aérien et vers l'Afrique, le renforcement de l'infrastructure de base, en dispensant les différentes services aux secteurs d'exportation et l'étude d'affecter un taux aux exportations portant une marque commerciale égyptienne.

M.Madbouly a exigé, au terme de la réunion ,de coordonner avec le ministre des Finances en prélude au lancement du nouveau programme et sa mise en œuvre avec le début de l'exercice financier 2021/2022.