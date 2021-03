Egypte: Plan pour le traitement des déchets de construction et de démolition

Le Premier ministre Moustafa Madbouly s'est entretenu mardi,9mars, avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad du plan du ministère pour traiter les déchets de construction et de démolition, qui comprend des plans pour des projets à court et à long terme.

Lors de l'entrevue, M. Madbouly a pris note d'une explication sur les travaux en cours dans les réserves naturelles ainsi que les activités d'investissement dans ces réserves dont celle de la région Centrale, du sud-Sinaï, de la Mer Rouge et d'Assouan.

L'Autorité de régulation de la gestion des déchets élabore actuellement une feuille de route pour traiter les déchets de construction et de démolition, a dit Mme Fouad.

Et d'ajouter que ces projets comprennent la détermination des sites vers lesquels les déchets de construction et de démolition seront transportés après l'achèvement des travaux de construction et de réparation des routes et des ponts au Grand Caire.

Elle a fait savoir qu'un complexe de recyclage des déchets de construction serait construit, en élaborant un système financier pour créer des opportunités d'investissement pour le secteur privé dans le domaine du recyclage des déchets de construction et de démolition dans le but d'assurer la durabilité du système et d'atteindre les objectifs de la «Stratégie de construction et de démolition» préparée à l'avance par le ministère de l'Environnement.