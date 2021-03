Egypte: Le pays a pu réaliser une stabilité économique et nous cherchons à devenir un hub mondial de métallurgie

Le ministre du pétrole et des richesses minières, Tarek El-Molla a indiqué que l'Egypte avait pu, au cours des six dernières années, réaliser une stabilité économique grâce au programme de reforme gouvernemental soulignant que le gouvernement visait à transformer l'Egypte en un hub mondial de métallurgie.

Dans un discours prononcé lors de sa participation par visioconférence à la conférence annuelle de l'Association des prospecteurs et développeurs du Canada (PDAC), M. El-Molla a signalé que le gouvernement égyptien avait adopté des reformes qui ont conduit à la hausse des indicateurs de l'investissement, la compétitivité et l'attractivité du marché, tout en maîtrisant le chômage et avait pu surmonter la crise du Covid-19 qui a frappé tous les pays.

M. al-Mollah a mis en exergue les hommages rendus par les institutions internationales pour le succès réalisé par l'Egypte en matière de croissance de la notation de crédit, de redressement et de puissance de l'économie ainsi que les méga-projets mis en place et lesquels enracinent la prospérité, accélèrent la production et démontrent la vision perspicace du président Abdel Fattah Al-Sissi.

Le ministre du Pétrole a souligné également les directives du chef de l'Etat pour la promotion du secteur du métallurgie afin d'accroître sa contribution dans l'économie nationale ainsi que les plans du développement économique et social et la mise en place d'une cité intégrée pour la fabrication et le commerce de l'or conformément aux techniques les plus sophistiqués.

M. El-Mollah a de même mis en relief les mesures sérieuses prises en matière de reformes législatives pour endiguer la propagation du coronavirus soulignant l'augmentation du nombre sans précédent d'entreprises qui se présentent aux appels d'offre dont 11 sociétés de métallurgie nationales et internationales qui ont décroché 82 concessions aurifères sur une superficie de 14 mille km2 dans le désert oriental à des investissements préliminaires de 60 millions d'USD.