Sénégal: Le M2D organise une journée de deuil national, vendredi

Dakar — Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) mis sur pied après l'arrestation de Ousmane Sonko, compte organiser, vendredi, une journée de deuil national à la mémoire des victimes des récentes manifestations, a appris l'APS.

Les responsables du mouvement en ont fait l'annonce ce mardi au cours d'une conférence de presse organisée après l'annonce dans la matinée de la suspension des manifestations qu'ils avaient prévues, mardi et mercredi.

Outre la journée de deuil, le M2D a prévu, samedi, des rassemblements pacifiques à Dakar, à l'intérieur du pays et dans la diaspora et l'organisation d'un téléthon en soutien aux blessés et aux familles des victimes.

Le Mouvement exige aussi "'la libération immédiate de tous les détenus politiques".

Le M2D regroupe des partis d'opposition, dont le Pastef d'Ousmane Sonko, ainsi que des mouvements comme Y'en a Marre.

Au moins, 11 personnes, selon un décompte des médias, ont été tuées dans les violences nées de l'arrestation de l'opposant, Ousmane Sonko, inculpé et placé sous contrôle judiciaire, lundi, dans le cadre d'une affaire de "viols" et de "menaces de mort".

Le leader politique est accusé par une jeune femme travaillant dans un salon de beauté et massage.

La mise en liberté de M. Sonko après quatre jours de garde à vue pour troubles à l'ordre public et participation à une manifestation non-autorisée a été précédée de scènes d'émeutes et de pillages à Dakar et dans d'autres localités du Sénégal.