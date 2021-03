Burkina Faso: La communauté peule reçue par le ministre de la Réconciliation nationale

Au Burkina Faso, les chefs de la communauté peule et plusieurs responsables communautaires de la région de l'Est ont été reçus par le ministre de la Réconciliation nationale. La délégation est venue faire part de ses préoccupations face à la situation sécuritaire dans la région de l'Est et plaide pour une intervention du ministre de la Réconciliation auprès des forces de sécurité sur le terrain pour permettre à la communauté peule de vivre en paix avec les autres communautés.

Même s'ils notent une relative accalmie, ces peuls se disent victimes des attaques des groupes terroristes d'une part, et d'autre part de certains groupes d'auto-défense.

« Les choses vont de mieux en mieux, reconnaitIssouf Diallo, le porte-parole de la délégation, interrogé par Yaya Boudani, notre correspondant à Ouagadougou. Mais quand même, nous avons informé le ministre qu'il persiste encore quelques actes de certaines communautés ou de certaines forces d'autodéfense, qui ressemblent fort bien à de la stigmatisation.

Cela persiste toujours, mais il y a beaucoup d'amélioration et la délégation a demandé au ministre d'État de s'impliquer, pour permettre à la communauté peule, non seulement de vivre en paix avec les autres communautés, mais aussi de participer à la paix et à la construction de la paix et de la cohésion sociale.

Que tous les acteurs de la réconciliation comprennent et acceptent qu'il n'y a pas une communauté qui s'est dressée contre les autres communautés : il y a des bandits qui se sont dressés contre toutes les communautés et qui cherchent à les diviser.

Si déjà on arrive à faire ce discernement, il est clair que la réconciliation viendra d'elle-même, pare que les communautés auront compris, et ensemble, elles vont faire face à la terreur que nous vivons au quotidien dans la région de l'Est ».