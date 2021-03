Congo-Kinshasa: La nouvelle cheffe de la MONUSCO en visite à l'Est du pays

communiqué de presse

La Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République Démocratique du Congo (RDC), Bintou Keita entame depuis ce mardi à Goma sa première étape dans le cadre d'une visite dans l'Est du pays. Il s'agit de sa toute première visite à l'intérieur du pays depuis sa prise de fonction.

Aussitôt après son arrivée, Madame Bintou Keita a eu une première séance de travail avec Carly Nzanzu Kasivita, Gouverneur du Nord Kivu. A sa sortie d'audience, Bintou Keita a souligné devant la presse locale que la paix et la stabilisation de l'Est de la RDC restent une priorité fondamentale pour la MONUSCO. Cette mission, poursuit-elle est de s'enquérir de la situation mais aussi de réaffirmer la volonté politique de la MONUSCO de renforcer le partenariat avec le gouvernement Congolais : « Une volonté politique de renforcer le partenariat qui existe déjà entre le gouvernement et la MONUSCO et en particulier travailler ensemble sur un des aspects prioritaires de la stabilisation et la lutte contre l'insécurité qui est le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation ».

Le Gouverneur du Nord Kivu s'est félicité de cette initiative de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies de donner la primauté à sa province pour s'enquérir de la situation qui prévaut sur le terrain. Carly Nzanzu Kasivita s'est également réjoui de la teneur des sujets de discussion : « On a échangé des approches qui peuvent consolider l'autorité de l'Etat, on a parlé du développement, comme vous le savez la paix et la sécurité ne peuvent se consolider s'il y a la pauvreté. Nous avons émis quelques idées et nous pensons que le renforcement de notre système de la police et de l'armée est une meilleure réponse à cette transition. J'ai compris que même si elle était à New York, elle suivait de près les questions du Nord Kivu, elle a parlé en experte sur certaines thématiques que nous avons eu à échanger avec les Nations Unies.

La rencontre avec le Gouverneur a été suivie par une série de briefings que Bintou Keita a eus avec l'équipe du leadership de la MONUSCO notamment le Représentant spécial adjoint par intérim en charge de la Protection et des opérations et le Commandant de la Force. Les différents intervenants ont fait un tour d'horizons et ont également fait un état des lieux sur les différentes initiatives que la MONUSCO mène dans l'exécution de son mandat dans l'Est du pays pour la protection des populations civiles et pour faciliter la stabilisation du pays.

Les prochaines étapes de la visite de la cheffe de la MONUSCO à l'Est de la RDC seront respectivement Bukavu, Bunia et Beni avant son retour à Goma où elle rencontrera les différentes ONG et Agences des Nations Unies basées dans le Petit Nord à Goma.