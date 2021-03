Cote d'Ivoire: Par le Prof. Bakayoko-Ly Ramata - A la mémoire de Irié Lou Colette, une brave et grande dame

J'ai appris la terrible nouvelle du décès de Mme Irié Lou Colette avec consternation et grande tristesse.

Irié Lou Colette fut une femme battante qui a su, par la constance de ses efforts et sa grande opiniâtreté, montrer que quelles que soient les chances de départ, il est possible de se hisser sur le podium des honneurs mérités.

Dame Irié Lou Collette, a joué un rôle important dans la sécurité alimentaire de notre pays, elle a su par son grand courage, par sa persévérance et ses qualités organiser le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire et contribué à donner du sens au quotidien des braves dames qui font de nos marchés des espaces d'échanges et de convivialité.

Cette dame généreuse qui a arpenté villes, villages et hameaux, afin de mettre à la disposition de tous des produits du terroir, frais et de bonne qualité, nous quitte de façon brusque au moment où nous nous apprêtons à célébrer, à travers la Journée Internationale de la Femme (JIF 2021), la grande résilience des femmes et des filles en Côte d'Ivoire dans l'exercice de leurs activités génératrices de revenus malgré la pandémie de la Covid-19.

La disparition de cette femme de valeur, est une douloureuse perte pour les femmes et pour la Côte d'Ivoire.

Je voudrais, très respectueusement, m'incliner devant sa dépouille et présenter à la famille biologique et au secteur du vivrier ivoirien, mes condoléances émues.

Puisse DIEU, l'accuiellir avec sa miséricorde et la rétribuer à la hauteur de la vie exemplaire qu'elle a menée jusqu'au terme de son séjour terrestre !

Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant