Gabon: DGST EAU/ Les agents en séminaire de formation et de perfectionnement

La nouvelle direction générale des services techniques à l'environnement et aux aménagements urbain (DGSTEAU) de la mairie de Libreville, a organisé ce weekend dernier dans la commune d'Akanda, un séminaire de formation et perfectionnement de ses agents. Objectif, permettre aux inspecteurs qui seront sur le terrain, d'avoir des techniques d'exploitations sur les actes et bordereaux scientifiques de bonne gestion et de permettre une meilleure lecture des opérations.

La DGST EAU est une direction générale des services techniques en charge des questions de l'environnement et des aménagements urbains. Une direction qui n'a pas encore vu le jour. Elle a été suggérée à l'expertise du cabinet du Président de la République qui a fini par l'orienter à la mairie de Libreville sous la lettre 00900 PR, SG du 18 mai 2011.

L'arrêté 310 pris par le maire de Libreville, est donc réduit en quatre bornes à savoir, le fonctionnement du commerce et du commerçants en matière d'insalubrité, la 2è borne l'habitat et la 3è au transport et a l'environnement.

Afin donc d'instruire aux nouveaux agents de la DGST EAU sur l'utilisation des actes et bordereaux scientifiques à une bonne gestion et de permettre une meilleure lecture des opérations et avoir une visibilité en terme de fonctionnement de la ville de Libreville, un séminaire de formation et de perfectionnement a été donc organisé ce week-end dans a commune d'Akanda.

"La formation d'aujourd'hui doit permettre aux inspecteurs qui seront sur le terrain d'avoir les techniques d'exploitation de leurs missions" a déclaré le Directeur du projet DGST EAU célestin Ndong Essono. La DGST-EAU est en voie d'insertion à la Mairie de Libreville par un texte dont le processus est connu.

Par conséquent la DGST-EAU ne se présente pas comme une entité à part mais interne à la municipalité de Libreville au terme d'un texte d'insertion.