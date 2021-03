Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe bat Simba, JSK et L'Shi Sport font jeu égal

Il y a eu deux rencontres du championnat national de football, le 9 mars, à Lubumbashi entre Mazembe et Simba, ainsi qu'à Kinshasa entre la Jeunesse sportive de Kinshasa et Lubumbashi Sport.

Le TP Mazembe a sans surprise battu, le 9 mars, dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, l'AS Simba de Kolwezi par deux buts à zéro, en match de la 18e journée du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). L'expérimenté et talentueux Trésor Mputu (35 ans), pré-convoqué par le sélectionneur des Léopards Christian Nsengi Biembe, a éclaboussé de son talent cette rencontre. C'est lui qui a délivré la passe décisive à Adam Bossu Nzali à la 33e minute pour le premier but de Mazembe coaché Isaac Kasongo Ngandu, l'adjoint de l'entraîneur titulaire Pamphile Mihayo alité.

Simba a été tenté d'opposer un défi physique aux Corbeaux du Grand Katanga revenus de leur défaite à domicile face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, leur première en compétitions africaine depuis 2012. Mais ils ont su répondre, étant plus réalistes avec l'ouverture du score dans le deuxième quart d'heure de jeu, avec un Trésor Mputu compétitif et qui a disputé plus de 75 minutes de la rencontre, avant de laisser sa place à Jean Baleke.

Mazembe a fait le break à la 75e minute par le défenseur Arsène Zola, de la tête sur un corner d'Etienne Rabbi Matongo, entré en jeu à la 68e minute à la place du buteur Adam Bossu Nzali. Notons que le onze de départ de Mazembe s'est composé du gardien de but malien Ibrahim Mounkoro, des défenseurs Djos Issama Mpeko, Tandi Mwape, Arsène Zola et du Camerounais Fernando Bongnyang. Au milieu de terrain, il y a eu Ntambwe Kalonji (remplacé par Benson Ochaya à la 68e minute), Cédric Zemba, Phillipe Kinzumbi et Trésor Mputu (remplacé par Jean Baleke), et en attaque Adam Bossu Nzali (remplacé par Etienne Rabbi Mayembo à la 68e minute) et Joël Beya. Le coach Omer Mbayo de Simba a fait confiance au gardien de but Nke Bopili et dans le champ, à Langata Moussa, Ilunga Kamwanga, Monga Ngoy, Kalumba Banza, Mambanzulwa, Mpoyi Ntumba, Ilunga Nsungu, Alidor Walema, Kitwa Kalowa et Peter Mugisha.

Ce succès permet à l'équipe tuteurée par Moise Katumbi de conserver la tête du championnat avec 39 points en 17 matchs. Simba est 13e au classement avec 16 points en 18 matchs. Pour son prochain match, Mazembe fera donc face à Sanga Balende le jeudi 11 mars à Mbuji Mayi, et Simba s'opposera à l'AC Rangers à Kinshasa.

JSK et L'Shi Sport...

Dans une autre rencontre disputée le même jour au stade des Martyrs à Kinshasa, la Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK) a fait jeu égal d'un but partout avec Lubumbashi Sport. Jevick Kiaku a ouvert la marque à la 17e minute pour JSK, sur penalty consécutif à une faute d'un défenseur des Kamikazes de Lubumbashi sur l'attaquant Guycha. Mais Lubumbashi Sport a égalisé à la 83e minute par Mbala Mbidi, également sur penalty accordé aux Kamikazes à la suite d'une faute du défenseur Biemissi de la JSK sur Nzenza qui venait de faire son entrée sur l'aire de jeu à la 71e minute à la place de Ngandu.

Au classement, JSK demeure à la 11e position avec 20 points (même nombre des points avec le Daring Club Motema Pembe) après 18 rencontres. Lubumbashi Sport est 15e et avant-dernier au classement, dans la zone de relégation, avec 13 points.