Cote d'Ivoire: Jif 2021 - La BRVM célèbre les femmes entrepreneures

Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme (Jif), la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), en collaboration avec la Représentation d'Onu Femmes en Côte d'Ivoire, a célébré le « Ring the Bellfor Gender Equality », le lundi 8 mars 2021, à son siège à Abidjan, en présentiel et en mode virtuel.

Autour du thème : « L'entreprenariat féminin: un vecteur de participation et de leadership des femmes dans le développement économique ».

Cette édition 2021 a été l'occasion pour la Brvm de promouvoir et de célébrer des femmes leaders africaines, entrepreneures ou personnalités féminines qui ont joué un rôle majeur dans le développement de l'entrepreneuriat féminin sur le continent. Dr Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique des nations unies (CEA) a été l'invitée d'honneur de la Brvm.

A cet effet, elle a partagé sa vision de l'entrepreneuriat avec les participants. « A travers vous, ce sont toutes les femmes entrepreneures de notre Union que nous voulons célébrer », a indiqué Dr Edoh Kossi Amenounve, Directeur général de la Brvm et du DC/BR, à l'endroit des entrepreneures conviées à la cérémonie, à savoir Mmes Bertille GUEDEGBE-MARCO et Mabel ADEKAMBI du Bénin; Minata KONE et Dorcas TIENDREBEOGO-COMPAORE du Burkina Faso; Sara COULIBALY et Edith KOUASSI de Côte d'Ivoire; Aïssata DIAKITE et Fadi MAIGA du Mali; Zeinabou MAIDAH et Maimouna DIORI MALE du Niger; Yaye Souadou FALL et Fatou SALL NDIAYE du Sénégal; Amina Azia OURO-AGORO et Kerinda LODONOU du Togo.

La célébration de cette Journée internationale des droits des femmes à la Brvm a vu la participation des ministères ivoiriens en charge de la Promotion des Pme et de l'autonomisation des femmes, d'Institutions, d'Entreprises privées, de Fondations et Associations ainsi que les femmes actrices du Marché Financier Régional de l'UEMOA.

Pour rappel, c'est la 6è année consécutive que la Brvm s'est jointe au «Ring the Bell For Gender Equality » qui est une initiative conjointe des Nations unies conduite par l'Onu Femmes, l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

En effet, en adhérant à l'initiative Sustainable Stock Exchanges Initiative (Sse), la Brvm s'est engagée à mettre en œuvre les actions permettant de concrétiser ses objectifs et en procédant à l'instar de plusieurs bourses à travers le monde, à la sonnerie de la cloche pour l'ouverture du marché.