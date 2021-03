Congo-Brazzaville: Circulation routière - Des policiers de roulage internés à la prison de Ndolo

Ces agents ont été présentés à l'auditorat militaire qui les a acheminés dans cette institution pénitentiaire, en attendant le procès qui sera organisé.

Près de quarante policier de circulation routière appelés communément roulages, qui ont été arrêtés le week-end dernier par le commandant de la police/ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasong, ont été transférés à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Ils attendent le procès qui sera organisé en vue de répondre des faits infractionnels mis à leur charge et présenter leurs moyens de défense.

Selon des sources policières, ces éléments du détachement de la police routière ont été déférés à l'auditorat militaire, avant d'être acheminés dans cette maison d'arrêt.

Il est rappelé que la semaine dernière, le commissaire provincial de la PNC/ville de Kinshasa, en tenue civile, a embarqué, avec ses éléments en tenue civile également, à bord d'un taxi-bus qui lui a permis de faire la ronde de la capitale. Pendant cette itinérance, le général Sylvano Kasongo et ses hommes ont interpellé plusieurs policiers de circulation routière et d'autres commis à cette tâche, qui s'adonnaient à la tracasserie et au rançonnement des conducteurs. Tous ces policiers interpellés ont été embarqués dans un véhicule de la police commis à la suite du commandant de la ville.

A la fin de cette opération, le général Kasongo et ses hommes, qui pensaient ainsi répondre aux cris de détresse des conducteurs et de la population sur le comportement de ces policiers commis à la règlementation de la circulation dans les artères de Kinshasa, sont rentrés dans les installations du commissariat provincial avec plus d'une trentaine de policiers interpellés.

Ces sources affirment que cette opération visant à extirper des artères de la capitale tous ces policiers de roulage continue. Et de noter que tous ces éléments « indisciplinés » interpellés dans le cadre de cette opération sont présentés à l'auditorat militaire, qui les achemine à la prison de Ndolo, en attendant le procès qui sera organisé. Ils sont tous accusés de tracasser les automobilistes et de corruption.

Expliquant le sens de cette tournée, le patron de la police ville de Kinshasa a avoué vouloir personnellement se rendre compte de la prestation très décriée de ses troupes sur le terrain. Aussi, cette itinérance du général Kasongo visait également à moraliser les usagers de la route.