Afrique de l'Ouest: Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel - Ibn Chambas reconnaissant au président du Faso

Mohamed Ibn Chambas a traduit sa reconnaissance à Roch Marc Christian Kaboré pour sa disponibilité.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le lundi 9 mars 2021, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, est presqu'en fin de mission. Pour ce faire, il est venu exprimer sa gratitude au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour « sa disponibilité et son engagement constant qui ont permis un partenariat de grande qualité entre les Nations unies et le Burkina Faso ». C'était au cours d'une audience qui lui a été accordée dans l'après-midi du lundi 9 mars 2021. A l'occasion, Mohamed Ibn Chambas a rendu hommage au président du Faso pour son leadership lors du processus électoral de 2020 qui a confirmé la progression du Burkina Faso vers la consolidation de l'Etat de droit.

Pour lui, le consensus bâti pour arriver à des élections apaisées et des résultats acceptés par les Burkinabè est à citer comme exemple dans la sous-région.

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies a par ailleurs encouragé Roch Marc Christian Kaboré à poursuivre ses engagements en faveur de la réconciliation nationale et la cohésion sociale. « La réconciliation nationale est primordiale pour que le peuple puisse vivre dans la paix et la prospérité », a-t-il estimé. Mohamed Ibn Chambas a par ailleurs salué le travail « incessant » des autorités nationales et du peuple burkinabè en vue de renforcer la paix et la démocratie pour un avenir radieux du pays des Hommes intègres. Il s'est dit convaincu que le président Kaboré continuera à œuvrer d'arrache-pied pour un Burkina Faso prospère et stable.