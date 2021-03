Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Sanga Balende vient à bout de Renaissance à Mbuji-Mayi

Pour le retour sur le banc du FC Renaissance du Congo, l'entraîneur Papy Kimoto Okitankoy, qui a pris la place de Camille Bolombo, a essuyé une défaite.

Le club orange de Kinshasa, en déplacement au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, n'a pas résisté, le 8 mars, à la fougue de Sa Majesté Sanga Balende qui effectue une saison exceptionnelle depuis l'arrivée de l'entraineur Andy-Magloire Mfutila à la tête de son staff technique. Score : deux buts à un pour les locaux au terme d'une rencontre comptant pour la 18e journée du 26e championnat de la Ligue nationale de football. Et pourtant, le métronome des Renais de la capitale, Glody Kikwama Mujinga, a ouvert la marque à la 17e minute, après une légère domination dans le jeu et, semant un petit doute chez les locaux d'Anges et des Saints du Kasai Oriental. C'était son 7e but de la saison.

C'est alors que les poulains d'Andy Mfutila se sont vraiment rués dans le camp des Renais, faisant le siège du camp adverse jusqu'à obtenir un penalty à la 21e minute. Mais l'attaquant Robert Wilangi, transfuge de Renaissance du Congo, a buté sur le gardien de but Guy-Serge Mukumi, désormais auteur des cinq arrêts. Mais il s'agissait juste d'un sursis. Une minute après, Andy Bikoko a réussi à ramener les deux équipes à égalité au tableau d'affichage, profitant d'un ballon mal apprécié par la défense adverse. Sanga Balende a ensuite maintenu sa mainmise sur le jeu. Et à la 72e minute, cette domination a payé avec le but victorieux d'un cadre du club, José Badibake Pongo. Rappelons que lors de la première confrontation entre les deux équipes à Kinshasa, Sanga Balende s'était imposé par deux buts à zéro. «Nous avions envie de faire plaisir à nous même d'abord, à notre comité dirigeant et à nos supporteurs. Nous connaissons Renaissance que nous avons vu jouer à Goma. C'est une bonne équipe, en plus, mon joueur devenu collègue (Papy Kimoto, ndlr) qui avait envie de redorer une bonne image de son équipe. Mais nous n'avions pas le choix, pour confirmer notre invincibilité à domicile. Nous avons su trouver les mots justes pour que nous retrouvions nos forces à la deuxième période, après avoir été menés au score avec un but pris d'entrée de jeu. Je crois que Sanga Balende a montré qu'on peut compter sur lui cette saison », a déclaré à la presse Andy-Magloire Mfutila, après cette rencontre.

Pour sa part, le coach Papy Kimoto a dit : « Dans cette rencontre, il nous a manqué un peu plus du jus physique vers la fin. Nous avons baissé notre rythme en deuxième période ; et dans les vingt dernières minutes, nous n'avons presque pas joué comme nous l'avons fait en première période, en nous procurant des occasions qui nous auraient permis de corser l'addition. Mais nous allons continuer à travailler physiquement et tactiquement parce que nous n'avons pas eu plus des jours de travailler avec l'équipe ».

Notons que c'est la 11e victoire des Anges et Saints qui revient à la deuxième position avec désormais 36 points, derrière le leader, Mazembe (39 points). Le prochain adversaire de Sanga Balende, c'est l'ogre Mazembe, pour un choc programmé le 10 mars au stade Kashala Bonzola. Le FC Renaissance du Congo est bloqué à 25 points, espérant un résultat satisfaisant le 17 mars au stade des Martyrs de Kinshasa, contre FC Blessing de Kolwezi.