Congo-Brazzaville: Province du Kasaï - Le HCR et ses partenaires lancent le projet de justice et réinsertion socioéconomique en faveurs des déplacés

« Renforcer la justice et la réinsertion socio-économique pour et par les jeunes femmes et hommes pour promouvoir la cohésion sociale entre les personnes déplacées et les membres de la communauté hôte dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central», tel est le projet que le HCR avec ses partenaires, notamment le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) et World Vision International (WVI), ont lancé le 8 mars à travers un atelier technique ouvert à Tshikapa dans la province du Kasaï.

Financé par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations unies, ce projet d'une durée de dix-huit mois est évalué à un million et demi de dollars américains. Il vise à apporter un appui aux jeunes femmes et aux jeunes hommes à travers le soutien institutionnel aux organisations locales en faveur du renforcement de leurs capacités socio-économiques et juridiques et à favoriser et promouvoir la cohabitation pacifique et la paix, grâce aux opportunités économiques et à un environnement de protection promu dans les deux provinces.

La lancement le 8 mars de ce projet est significatif, comme a fait Liz Ahua, représentante du HCR en RDC. « Ce jour symbolique du 8 mars, où le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme a été retenu pour procéder au lancement de ce projet pour des raisons évidentes. Ce projet est, en effet, axé sur la promotion des droits des femmes et sur le renforcement des capacités des femmes à contribuer à une paix durable dans le Kasaï et le Kasaï central ».

Le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Pieme Tutokot, qui a ouvert l'atelier du lancement de ce projet a souligné que ce projet est pour notre province « un second souffle sur les voies et moyens de retour à une paix durable en amplifiant l'impact positif des projets déjà en cours de mise en œuvre».

Pour le chef du sous-bureau de la Monusco à Tshikapa, Ephraim Abwe Diabe, ce projet s'inscrit en droite ligne des efforts de la Monusco visant à renforcer la cohésion sociale et la cohabitation pacifique des femmes, des hommes et des jeunes de la province du Kasaï et Kasaï central.

Au cours de cette cérémonie de lancement, le projet a officiellement été présenté aux autorités provinciales, aux partenaires non gouvernementaux, aux leaders communautaires, aux représentants des communautés des deux provinces, à la communauté humanitaire et de développement, en vue de créer une synergie et assurer une appropriation communautaire et un engagement effectif dans sa mise en œuvre dans les deux provinces.