Cote d'Ivoire: Législatives 2021/ Victoire d'Amadou Koné à Bouaké - Le résultat d'un travail de terrain acharné

La ville de Bouaké vibre désormais avec son nom : Amadou Koné. L'homme, pourtant peu bavard, a réussi en quelques années à s'imposer dans le cœur des populations bouakoises et de celles de toute la région du Gbêkê. Nommé Ministre des Transports en 2017, l'enfant du quartier Beaufort de Bouaké est désormais une marque déposée dans la capitale du centre de la Côte d'Ivoire.

"Il fait beaucoup pour la jeunesse de Bouaké, au point où nous l'aimons tous ici. Sa générosité est connue de tous. Personnellement, je le trouve beaucoup modéré, avec un discours courtois qui appelle toujours à la paix, à l'union et au développement", résume Mlle Silvie K., étudiante en sociologie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké.

Selon elle, c'est bien cette grande admiration qu'a la majorité des populations de Bouaké pour l'homme qui s'est traduite dans les urnes le 06 mars dernier, avec l'élection à près de 80% des voix de la liste RHDP conduite par le Ministre Amadou Koné.

Comme Mlle Silvie, les jeunes, femmes et adultes de Bouaké et du Gbêkê ont été séduits au fil des années par la démarche d'homme d'écoute, de grande générosité et foncièrement attaché aux valeurs de paix, de stabilité et de développement pour sa région natale.

Homme de paix, de dialogue et de cohésion

Pour rappel, c'est en 2016, bien avant son retour au Gouvernement qu'Amadou Koné, encouragé par le Président de la République Alassane Ouattara et le Premier Ministre d'alors, feu Amadou Gon Coulibaly, décide d'investir le terrain politique à Bouaké, au moment où la ville fait face à de graves crises sociales marquée par un mouvement de révolte des populations contre la Compagnie Ivoirienne de l'Électricité (CIE). Contrairement à d'autres localités des ex-zones assiégées, les manifestations à Bouaké sont plus violentes, avec le saccage des locaux de la CIE, de la Préfecture et de plusieurs bâtiments et services publics.

Envoyé en émissaire, alors qu'il était en fonction à la Banque Africaine de Développement (BAD) en tant qu'Administrateur pour le compte de la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry et la Guinée Équatoriale, Amadou Koné réussit à user d'une grande diplomatie pour très vite apaiser les cœurs à Bouaké. Il est allé à la rencontre des populations, notamment les jeunes, dans les différents quartiers et sous-quartiers de Bouaké. Face aux jeunes, il tient un langage rassurant qui va permettre de mettre fin à cette tension.

Après cet épisode, vient en début 2017, la grogne des démobilisés de l'ex-rébellion. Un mouvement d'humeur intensifié à Bouaké et qui intervient quelques jours seulement après une mutinerie enregistrée dans des casernes militaires du pays. Là encore, Amadou Koné, devenu nouvellement Ministre des Transports, va user de tact et par le dialogue pour calmer les esprits au sein des ex-combattants.

Et quand, quelques temps après, survint une autre crise liée cette fois à la pénurie d'eau potable à Bouaké, le Ministre débarque d'urgence pour rassurer les siens sur l'engagement et la détermination du Gouvernement à tout mettre en œuvre pour en finir avec cette situation difficile qui perdurait depuis plus d'une dizaine d'années.

Et depuis lors, Amadou Koné a fini par s'imposer comme un véritable leader, prompt à toujours faire prévaloir le dialogue et la cohésion sociale. Il ne manque plus d'occasion pour être aux côtés des populations, toujours à parler de paix, de rassemblement, de cohésion sociale et d'union des filles et fils de Bouaké et par-delà, les enfants de toute la région de Gbêkê.

Homme d'anticipation, généreux et artisan de développement

Avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et celles des législatives du 06 mars 2021, l'homme, comme à son habitude, multiplie les rencontres d'échanges avec les différentes couches socioprofessionnelles, les chefs traditionnels et chefs de communautés, les guides religieux, les jeunes et les femmes de la commune de Bouaké et villages environnants, qu'il appelle à l'union et à la préservation de la paix. Cela a permis de garantir des échéances électorales dans un climat apaisé.

A son actif, les cadres et populations de Bouaké, dans un élan de solidarité, travaillent à faire en sorte que la ville de Bouaké ne soit plus touchée par les troubles postélectoraux très souvent enregistrés dans certaines localités du pays.

Connu pour sa grande générosité, il appuie toutes les initiatives allant dans le sens de la stabilité et du bien-être des populations. Il contribue ainsi, par ses actions et ses relations, à redonner bon vivre à la capitale du centre.