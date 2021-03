Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Election de Mariatou Koné - Le résultat d'une grande proximité avec les populations

La victoire éclatante et écrasante de la candidate du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Mariatou Koné, dans la circonscription électorale de Boundiali-Ganaoni ne surprend guère les ivoiriens. Seule femme face à 4 adversaires, elle a obtenu plus de 80%.

Celle que les populations appellent affectueusement « MAKO » ou « Mère Teresa » devient ainsi la première femme députée-Maire du département de Boundiali.

Les secrets de son succès

Candidate du RHDP et bénéficiant de la caution du Président du parti, Alassane Ouattara, Mariatou Koné a toujours été proche des populations avant même son entrée au Gouvernement.

Le résultat de cette proximité avec les populations a été son élection en tant que maire en 2018. Les populations de Boundiali voulaient un changement. Ce changement a eu lieu. Mieux, ce changement a eu lieu avec une femme, car c'est la première fois qu'une femme dirige cette commune. Il y a eu une mobilisation extraordinaire pour la porter à la tête de la commune de Boundiali. La complicité avec cette population demeure encore forte. Le député, c'est celui qui écoute la population et porte ses doléances à ceux qui prennent les décisions. Par le plaidoyer qu'elle a pu faire, Boundiali bénéficie de l'extension de son réseau électrique, du renforcement de l'alimentation en eau potable avec l'installation d'une UCD, du bitumage des voies de la commune. Le Centre hospitalier de Boundiali va devenir bientôt une réalité. Sa proximité avec les populations a été également renforcée par les réponses apportées à la satisfaction de certains besoins depuis qu'elle est à la tête de la commune en matière d'infrastructures et d'actions sociales. Ce sont entre autres des arguments et des atouts nécessaires qui lui ont permis d'etre élue députée de la circonscription électorale de Boundiali-Ganaoni le 6 mars dernier.

L'union sacrée des élus et cadres

L'union sacrée des élus et cadres et la mobilisation des populations, toutes tendances politiques pour la victoire de Mariatou Koné était perceptible.

Les visages emblématiques de Boundiali sont avec MAKO. L'on peut citer par exemple le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, qui était au four et au moulin, le députe sortant Koné Dognon, directeur de campagne de la candidate, qui a décidé de se retirer après 10 années à l'hémicycle. Selon lui, Il n'ya pas meilleur candidat pour la circonscription sus citée que « MAKO ». Elle est le visage du développement, de la solidarité, du rassemblement, de la paix et de la cohésion sociale.

Karim Brunel Fofana, un transfuge du PDCI, cheville ouvrière de la Mairie de Boundiali. Maffemori Kanaté , un acteur important du RHDP , le Sénateur Losseni Dao et l'homme fort du Djeguele festival, Koné Dodo ainsi que plusieurs autres élus et cadres. La liste est longue et se rallonge. Une véritable chaine avec des maillons forts.

Outre le soutien des cadres du département de Boundiali , Mariatou Koné bénéficie du soutien de plusieurs cadres et « doyens » de la région de la Bagoué . On peut citer le Ministre Saliou Touré, les doyens Lenissongui et Dembele pour ne citer que ceux-ci.

La mobilisation des populations

Les populations ont décidé de porter leur choix sur leur fille, leur sœur, leur amie pour sa proximité, son accessibilité, son bilan, son esprit d'ouverture et sa notoriété.

« MAKO » est actrice de développement et le département de Boundiali et la région de la Bagoué en bénéficie depuis de nombreuses années.

Des témoignages des couches socio professionnelles. Du Président du conseil régional de la Bagoué , Siama Bamba en passant par les organisations de femmes et de jeunes, le son est le même.

A Nondara, une des localités de la circonscription électorale , il y avait une forte émotion le jour du vote. Une cohorte de femmes était mobilisée pour soutenir « MAKO ». La joie se lisait sur leurs visages et des chants étaient entonnés. Les 40 villages et hameaux de ladite circonscription se sont mobilisés comme un seul homme pour donner la victoire à la Socio- Anthropologue. De Kanieni en passant par kebi et Tombougou-Samorosso, c'était phénoménal.

Une campagne civilisée

A chacune des étapes, elle a invité ses partisans à ne pas répondre aux provocations et à œuvrer pour des législatives apaisées.

Mariatou Koné a invité ses parents à faire le choix de l'union, de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable.

Poursuivant, elle les a invités à dire non à la médisance et d'ajouter que le leadership ne se force pas. Le rôle d'un leader est de rassembler, d'apaiser, d'écouter et de créer des conditions pour un environnement apaisé.

Les partis de l'opposition

Les militants des partis d'opposition résidant dans sa circonscription électorale ont décidé de lui accorder leurs voix car elle fait l'unanimité et il s'agit de développement local et pour Boundiali, ils ont décidé de s'engager et de se mobiliser pour sa victoire.

L'appel de Mariatou Koné

Les candidats perdants notamment celui du PDCI et 2 indépendants ont tenu à la féliciter de vive voix. A son tour elle indiqué que l'intérêt de Boundiali doit être placé au-dessus des intérêts partisans. Elle les a, en outre invité à s'inscrire dans la dynamique de paix et de développement car le grand gagnant c'est Boundiali.

Mariatou Koné, un modèle pour la jeunesse

Un signal fort pour les régions du nord du pays où des actions sont régulièrement menées pour relever le taux de scolarisation de la jeune fille.

Une source de motivation pour la jeunesse notamment les jeunes filles.

Dès l'annonce des résultats, les populations se sont mises à fêter et ont pris d'assaut sa résidence pour célébrer la victoire.

En définitive, ce score écrasant confirme davantage la popularité de Mariatou Koné.