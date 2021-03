Cote d'Ivoire: Agnès Kraidy, journaliste - « Etre femme, c'est se battre pour assurer sa féminité et non pour devenir homme »

Être femme, c'est se battre pour assurer sa féminité et non pour devenir homme. C'est ce que la journaliste-écrivaine, Agnès Kraidy a déclaré le lundi 8 mars 2021, lors d'une cérémonie organisée en son honneur par une Maison de textile à Abidjan-Cocody-Deux-Plateaux à l'occasion de la journée internationale de la femme.

« Être femme, c'est se battre pour assurer sa féminité et non pour devenir homme. Être femme, ce n'est pas devenir homme », a déclaré la journaliste-écrivaine, Agnès Kraidy. Sur sa lancée, la conseillère technique du ministre de la Communication et des Medias a ajouté : « Je pense rendre hommage à ces femmes dynamiques de Bonoua, c'est aussi rendre hommage à une dame qui nous a quittés tout récemment, Mme Irié Lou Colette qui est une nourricière dans tous les sens du mot dans notre pays est partie discrètement sur la pointe des pieds. Alors qu'elle a toujours été là pour nous accompagner, pour nous faire grandir. Nous lui souhaitons de vivre le repos éternel là où elle est. Notre pays la remercie de tout ce qu'elle a été pour nous. C'est une femme qui a incarné la bravoure et la générosité et qui, comme toutes les femmes, savait ce qu'elle voulait. Elle a su donner et est partie dans la discrétion de la mort mais laissant parmi nous une présence éternelle ».

Agnès Kraidy a traduit toute sa reconnaissance à la Maison de textile pour lui avoir fait honneur à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme et surtout de lui avoir remis un chèque de 3,5 millions de francs pour l'association des femmes dynamiques de Bonoua, localité d'où, elle est épouse du roi.

« Cette générosité, c'est ce don de soi pour moi, c'est cette richesse que les femmes offrent au monde, qui est célébré ici (... ) C'est le sens du partage, le sens de la beauté et de l'élégance qui incarne le slogan de l'organisation depuis bientôt 200 ans », a dit la reine de Bonoua. Sékou Sangaré, responsable commercial et marketing de la Maison de textile a révèle que tous les 8 mars, une femme-modèle est choisie pour être mise en honneur. C'est le cas de Agnès Kraidy, aujourd'hui. Et de préciser : « Le chèque de 3,5 millions remis à Agnès Kraidy sont destinés à l'association des femmes dynamiques de Bonoua qu'elle a choisie d'aider ».