Cote d'Ivoire: 70 ans et rentrée solennelle du Centre Suisse - L'apport du secteur privé indispensable

La collaboration entre la recherche publique et le secteur privé : atouts et opportunités pour une recherche transformationnelle en Afrique subsaharienne ». C'est le thème autour duquel s'est tenue la rentrée solennelle doublée du lancement officiel de la célébration des 70 ans du Centre Suisse de recherches scientifiques en Côte d'Ivoire (Csrs).

C'était le 04 mars dernier audit centre situé à Pk 17-Adiapodoumé (Yopougon). Ce rendez-vous est l'occasion pour la direction de ce centre de susciter une réflexion croisée par un panel d'experts suivi d'échanges avec un auditoire composé de praticiens, de politiques, de partenaires financiers et chercheurs, ainsi que de la société civile sur une thématique d'actualité. Les résultats des échanges de cette rencontre permettent d'alimenter les réflexions au sein des groupes de recherches du Csrs, sur l'orientation à donner aux questions de recherches pertinentes à développer.

C'est aussi une occasion d'impulser des partenaires de recherches et des collaborations entre le Csrs et des institutions nationales et internationales. La conférence introductive, animée à distance par le Prof Marcel Tanner, président des Académies de sciences en Suisse, a permis de rappeler la mission du Csrs qui est de générer par la science des évidences crédibles et servir de plateforme de partenariats. Et ce, pour le renforcement des capacités et la traduction des résultats de recherches en actions de développement intersectoriel en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.

Pour sa part, le directeur général du centre, Inza Koné, a rappelé que « les ressources se font de plus en plus rares et la concurrence rude. Pour que le Centre de recherche arrive à une performance, le partenariat avec le secteur privé s'impose de plus en plus. » Et au Directeur du Centre Suisse d'Ajouter, « Nous avons partagé notre expérience en écoutant des partenaires, des Suisses et des Africains, en la matière. Cette année, le Centre Suisse a 70 ans de présence en Afrique et cette présence continue en Côte d'Ivoire. C'est 70 ans d'un partenariat pour le développement durable et nous gagnerons à nous faire connaitre davantage et à développer une synergie pour le développement durable ».

Selon le directeur général du Csrs, Inza Koné, le financement constitue le frein principal dans l'avancée de leurs activités. D'autres difficultés existent, avec notamment le problème d'infrastructures adéquates, le manque de personnel qualifié et compétitif au plan international.