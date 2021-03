Cote d'Ivoire: Toumodi - Le vice-président chambre nationale des métiers parle du projet de l'hôpital des artisans

Dans un entretien qu'il a nous accordé sur la première pierre de l'hôpital des artisans le mardi 09 mars 2021 au siège de sa structure à Toumodi , le vice-président national de la chambre des métiers et par ailleurs président de la chambre régionale des métiers de Yamoussoukro, Koffi Kouadio Guy a donné plus de détails sur ce projet.

Il a dit : « L'hôpital des artisans de Yamoussoukro n'est pas encore sorti de terre. C'est un projet qui avance bien. Nous avons la maquette, tout le plan, et aussi le coût qui est évalué à 40 millions évolutifs. Tout le monde aura accès à cet hôpital, mais que l'on sache que les artisans en sont les premiers bénéficiaires. Comment on a construit ce projet?

On a construit ce projet depuis 5 ans, mais avant cela, nous avons eu des partenariats avec l'Ong italienne Avsi dont nous avons eu l'accompagnement de bio-partenaires Bari Calebo et le Cidr avec qui, nous avons signé avec le centre de santé de Walai de Yamoussoukro. Tous les artisans qui avaient souscrit à ce projet, bénéficient d'une couverture maladie de 80% et chacun payait 2000 frs pour l'adhésion et on était couvert à 80% sur une année.

Il y a des artisans qui avaient des familles nombreuses et prises en charge. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des artisans n'aiment pas fréquenter l'hôpital et les centres hospitaliers et consorts d'abord par faute de moyens, et aussi ils n'ont pas assez de temps quand ils sont malades, c'est difficile d'aller faire le rang et tout ça.

Et donc, on s'est dit comme la santé s'impose avant toute autre chose, pourquoi ne pas construire un hôpital de sorte que l'artisan n'ait même plus peur d'aller se faire soigner quand il sent un petit bobo ou un mal de tête ou quoi que ce soit, d'aller au centre de santé pour se faire soigner. Et là, il y a deux semaines, nous avons procédé à la pose de la première pierre de notre hôpital.

La cérémonie a été parrainée par la ministre Diarrassouba Souleymane, fils de Yamoussoukro qui a dit en quelques mots que c'était un projet à quoi il adhère et qu'il nous accompagne. Pour joindre l'acte à la parole, il nous a donné des tonnes de gravier blanc, du ciment, une somme de 500.000 frs pour démarrer les travaux.

Le président de la chambre de métiers de Côte d'Ivoire nous a promis 10 tonnes de ciment et les artisans sont en train de se mobiliser autour de ce projet en cotisant. Nous avons bientôt des réunions pour donner déjà à peu près le montant de chaque artisan, de chaque atelier. Chaque maître artisan pourrait cotiser pour que notre hôpital sorte de terre. Il faut ajouter que des bonnes volontés nous apportent leur soutien en quelques natures que ce soit.

L'Ong Avsi est prête à nous assister dans la recherche du matériel médical et nous leur disons déjà merci pour tout ce qu'ils font pour les artisans à quelque niveau que ce soit. Pour parler de l'immatriculation des artisans, certains sont immatriculés et d'autres ne le sont pas encore. D'abord il faut être maître artisan, il faut être installé, etc...

Il faut que la fiabilité soit vérifiée. Je vous le dis, l'artisanat fera bientôt la fierté de la Côte d'Ivoire, car vous le savez bien, tout commence par l'artisanat et finit par l'artisanat. Il est donc important que l'État de Côte d'Ivoire accorde une importance capitale à l'artisanat. De la même manière que l'État accompagne le football, qu'il en fasse autant pour la Côte d'Ivoire.

Pour coller à l'actualité, pour l'artisan, le bon député c'est celui qui va venir voter des lois au profit des artisans. L'artisan ne recherche pas des députés béni-oui-oui, on veut des députés qui peuvent vraiment ramener la paix, surtout à Toumodi.

Concernant les prix que j'ai pu avoir jusque là dans mon met, je suis lauréat de plusieurs prix en Côte d'Ivoire comme sur le plan continental, par exemple le grand prix Guy Nairay, le prix Christian Lattier le prix du meilleur entrepreneur de Toumodi, le prix d'excellence du meilleur artisan de Côte d'Ivoire, chevalier dans l'ordre du mérite, etc, croyez il y en plusieurs et on peut y passer la journée. Moi je continue de courir après les prix. Je veux ressembler à Drogba Didier dans l'artisanat."