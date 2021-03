Cote d'Ivoire: Mois de mars - La Sodexam annonce une forte chaleur

Forte chaleur, forte consommation d'électricité, eau et carburant. Voici ce qui attend la population pour ce mois de mars selon la Sodexam. Elle annonce, dans une note de prévision, une " vague de chaleur sur la Côte d'Ivoire".

Les conséquences seront également visibles sur la santé des Ivoiriens qui seront obligés de non seulement fréquenter les hôpitaux publics ou cliniques. Mais le plus difficile, c'est qu'il faut prévoir de l'argent pour l'achat des médicaments et autres soins médicaux.

La Sodexam rappelle également que : « Les températures maximales pour les mois de Février et Mars sont supérieures à 37°C pour la ville d'Abidjan. La ville de Bouaké connait, pour les mois de février et mars, des températures supérieures à 38°C ».

Par ailleurs, la Société de gestion, de l'exploitation et du développement des aéroports, de la météorologie et des activités aéronautiques en Côte d'Ivoire annonce déjà que cette "zone de forte chaleur" persiste sur l'Afrique du Nord et le Sud-ouest Sahel sur la période du 8 au 15 mars 2021.