Angola: Le secrétaire d'État s'informe de l'exécution des projets du PIIM

Menongue — Le secrétaire d'État à l'Intérieur et coordinateur du groupe de suivi pour l'exécution du Programme intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) à Cuando Cubango, José Bamukina Zau, séjourne depuis mardi dans cette province pour évaluer la mise en œuvre du programme.

S'exprimant lors de la réunion avec les membres du gouvernorat local et les entrepreneurs de ces projets, le dirigeant a fait savoir 50 millions de dollars seront investis dans 266 projets différents à Cuando Cubango.

Dans ce cadre, il a souligné qu'il était prévu la construction des postes médicaux, ainsi que des écoles de différents niveaux dans les neuf municipalités et trente-deux communes.

Il a rappelé que la rencontre avec les administrateurs municipaux et les entrepreneurs en 2019, avais permis d'identifier les besoins les plus pressants de la population, malgré la rareté des ressources financières et la crise économique que traverse le pays en raison du Covid- 19.

