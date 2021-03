Sénégal: Les rappeurs sénégalais se mobilisent et créent les hymnes des manifestations

Alors que plusieurs jours de manifestations et violences ont fait au moins 5 morts officiels et 11 selon l'opposition au Sénégal, les artistes se sont mobilisés avec la composition de chansons et de clips engagés.

Le nouveau clip du célèbre rappeur Dip Doundou Guiss, habitué aux millions de vues, commence par des images de force de l'ordre tirant des grenades lacrymogène sous les pleurs d'une femme. « Le plus dur, c'est de voir nos jeunes mourir », commence le rappeur en wolof. « C'est un message qui s'adresse directement aux autorités et à la jeunesse, explique-t-il. J'ai essayé de dénoncer tout ce qu'il se passe actuellement dans ce pays. En tant qu'artiste et porte-voix suivi par les jeunes, je trouvais nécessaire d'élever la voix face à cette situation. »

Un autre rappeur Hakill a sorti plus tôt que prévu l'un des titres de son futur album : une chanson qui parle de la jeunesse désœuvrée, du manque de justice et de la mauvaise gouvernance.

« Le rap a toujours été là pour parler des maux de la société »

Après avoir lui-même manifesté ces derniers jours à Dakar, il a tourné son clip dans les rues jonchées de pierres et barrées par des pneus brûlés : « Les événements actuels ont un lien avec la politique, mais le vrai sens de ce soulèvement. C'est le ras le bol généralisé ! Le rap a toujours été là pour parler des maux de la société. »

D'autres artistes comme Didier Awadi du groupe Positive Black Soul ont aussi sorti des titres qui chantent les difficultés de la jeunesse sénégalaise.