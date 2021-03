Madagascar: Décisions du Dinabe - Deux journalistes condamnés à payer seize zébus

Rebondissement dans l'affaire des deux journalistes de la Radio Mazava, obligés par le Dinabe ( pacte communautaire) de Toliara 2, de payer seize zébus et 275 000ariary d'amendes.

Le 28 février dernier, le fokonolona d'Ankililoaka n'a pas accepté la séquestration des journalistes ainsi que la lourde amende à payer. Il est allé les chercher à Ankilimalinike où ils ont été retenus comme des prisonniers par les responsables du Dinabe.

Sous la pression de l'Association des journalistes dans la région Atsimo Andrefana (FMGFA), qui est allée plaider le cas des confrères membres, auprès du chef de service de la Sécurité et du Dinabe de la région Atsimo Andrefana, celui-ci a fait valoir le non-paiement des amendes annoncées par le Dinabe dans le kabary (palabre).

L'association a démontré le caractère d'abus subi par les journalistes et du non -lieu de diffusion de fausse nouvelle dans le cas. Pour rappel, les journalistes sont poursuivis par le Dinabe, d'avoir « diffusé de fausses nouvelles » annonçant la disparition d'enfants à la radio. Des enfants ont été retrouvés par des témoins oculaires dans une commune voisine d'Ankililoaka, mais au final ce n'étaient pas les enfants recherchés. Et les parents n'ont pas été contents.

Guerre

Le 4 mars dernier, une lettre de réquisition est émise par le chef de service de la Sécurité et du Dinabe du gouvernorat d'Atsimo Andrefana. Une réquisition de paiement des amendes de 275 000 ariary et de huit zébus chacun pour les deux journalistes. La lettre est signée par Tsimné Faralahy avec le titre « par délégation du gouverneur, le chef du service de la Sécurité et du Dinabe». « Cent-cinquante personnes des communes de Betioky et du district de Toliara 2, membres du Dinabe, seront envoyées à Ankililoaka pour faire appliquer cette lettre de réquisition » apprend une source locale. « Les deux journalistes seront « kidnappés » jusqu' à ce que les journalistes paient leurs amendes. Mais le fokonolona est prêt à affronter ce qui adviendra. Nous sommes disposés à défendre les journalistes et que ceux qui veulent venir viennent » déclarent des notables de la commune d'Ankili- loaka, à la presse.